Бывший офицер ГРУ мог быть посредником между Олегом Дерипаской и бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа
Речь идет о Викторе Бояркине, против которого США не так давно ввели санкции, утверждает американский журнал Time. Бояркин, как пишет издание, осенью дал первое интервью. В беседе с представителями журнала экс-разведчик признал, что во время президентской кампании 2016 года в США «был на связи» с Полом Манафортом от имени Дерипаски, добавляет журнал. Бояркин, как утверждается, требовал от Манафорта денег для Дерипаски. Американский лоббист был должен российскому миллиардеру около 10 миллионов долларов.
Комментарии1
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sokal123 30 декабря 2018 | 19:07
рыжий клоун тесно связан с гебистами -тормозит санкции, уступает путину Сирию,хочет дружить с диктаторами.