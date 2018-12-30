Великобритания собирается открыть сразу две военные базы после выхода из Евросоюза
Одна из них будет находиться в Карибском бассейне, другая – в Юго-Восточной Азии, пишет газета Санди Телеграф со ссылкой на министра обороны королевства Гэвина Уильямсона. Сейчас у страны есть постоянные зарубежные базы на Кипре, Гибралтаре, Фолклендских островах и в Индийском океане. Лондон настроен на расширении военного присутствия, — пишет газета.
Комментарии7
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haldey 30 декабря 2018 | 18:56
После брекзита иссякнет халява, разве они не понимают, что их опускают по всем направлениям)))
Бритиши скоро будут в такой заднице, что жрать землю будут)))
idruker 30 декабря 2018 | 19:06
haldey: британцы и халява? Ты их с какой то другой нацией перепутал
polsan 30 декабря 2018 | 19:12
haldey: Бритиши скоро будут в такой заднице, что жрать землю будут
все ваши браться тролли сидят в полной заднице давно и надолго, оттого у вас так часто задница на уме! ) Прикинь, троллчишка, стали бы богатеи российские там покупать себе недвижимость, если бы там такое бы творилось?! Не уж то они тупее толлей безмозглых?! )))
raffal 30 декабря 2018 | 19:27
haldey: Бритиши скоро будут в такой заднице, что жрать землю будут)))
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При население более, чем в два раза больше, чем в Великобритании, ВВП Соединённого Королевства почти ВДВОЕ больше, чем в России.
Я не знаю, где и когда будет Великобритания. Но только незрячий не может видеть, где Россия. Ну, примерно там, где Вы прогнозируете Великобритании.
olegleon 30 декабря 2018 | 18:59
миролюбивые британцы )))))
raffal 30 декабря 2018 | 19:31
olegleon: миролюбивые британцы )))))
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Ирония понятна. Только уместно ли это говорить "патриоту", получившего от "нацлидера" новогодний подарок в виде ракетного комплекса "Авангард". Если верить тому гопнику, то такого оружия нет ни у кого в мире. Это означает, что вопрос кто же начинает гонку вооружений, неуместен.
Но для меня интереснее другое: юзер по кличке "olegleon" просто кривляется или и в самом деле идиот?; )
sergey1971 30 декабря 2018 | 19:08
Какой смысл будет в этих новых базах?