Великобритания собирается открыть сразу две военные базы после выхода из Евросоюза

Одна из них будет находиться в Карибском бассейне, другая – в Юго-Восточной Азии, пишет газета Санди Телеграф со ссылкой на министра обороны королевства Гэвина Уильямсона. Сейчас у страны есть постоянные зарубежные базы на Кипре, Гибралтаре, Фолклендских островах и в Индийском океане. Лондон настроен на расширении военного присутствия, — пишет газета.