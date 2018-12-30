Бывшая подчиненная Алексея Улюкаева, которая выступала как свидетель обвинения против экс-министра, получила повышение

Оксана Тарасенко стала заместитель министра экономического развития. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Тарасенко, как следует из ее биографии, работает в этом ведомстве больше трех лет. Она пришла туда из Росимущества. Свою карьеру она начала с должности директора Департамента координации развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. На суде по делу Улюкаева она утверждала, что министр возражал против покупки «Роснефтью» доли «Башнефти». Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.