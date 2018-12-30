Бывшая подчиненная Алексея Улюкаева, которая выступала как свидетель обвинения против экс-министра, получила повышение
Оксана Тарасенко стала заместитель министра экономического развития. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Тарасенко, как следует из ее биографии, работает в этом ведомстве больше трех лет. Она пришла туда из Росимущества. Свою карьеру она начала с должности директора Департамента координации развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. На суде по делу Улюкаева она утверждала, что министр возражал против покупки «Роснефтью» доли «Башнефти». Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Комментарии11
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costs 30 декабря 2018 | 19:00
Сечин тоже своих не кидает
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 30 декабря 2018 | 19:08
Вождизм-сталинизм процветает.
danko1 30 декабря 2018 | 19:10
costs: Мало того, что взятку у Сечина даже Путин потребовать не может, который от своих слов отказывается, выполняя указания наглого игоря Ивановича, так и взятки не дают после того, как Башнефть уже Сечин украл.
hangman19 30 декабря 2018 | 19:05
Карьеру начала с директора. Такое начало о многом говорит))
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 19:09
В чекистской атмосфере подлость не порицается, а вознаграждается.
dmast79 30 декабря 2018 | 19:25
plidurok: вывести на чистую воду и нейтрализовать врага, либераста-гайдаровца - не подлость, а служение Родине и Народу!
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 19:36
dmast79: А-а, так Сечин, загребая миллиарды с
marktretiy 30 декабря 2018 | 19:14
Ну так обещали же стукачам премии!
dmast79 30 декабря 2018 | 19:27
marktretiy: Стукачи стучат на своих. Возможно, для пиндосов или сионистов улюкаев и свой. Но мне -нет.
И скажу прямо, - мерзкие либерасты-гайдаровцы - враги нашей страны и нашего народа! Их разоблачение и нейтрализация - долг каждого русского человека!
kremlefurer 30 декабря 2018 | 19:40
dmast79: Просили передать, боярка за углом, пригожинцы уже заварили закуску. Тебя ждут.
compare 30 декабря 2018 | 19:28
классика жанра...преступившие порог совести получают "кусок"-чем не цирк?