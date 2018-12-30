Полиция проверяет сообщения о подозрительном предмете в торговом центре Мега Химки
Как сообщили агентству ТАСС в руководстве подмосковного главка МВД, В свою очередь, по данным Интерфакса, речь идет об анонимном звонке об угрозе взрыва. Из здания выведено около пяти тысяч человек.
Комментарии4
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olegleon 30 декабря 2018 | 18:36
опять дебилы начали названивать ((
testmeter 30 декабря 2018 | 18:38
olegleon: Визитку Яроша скоро найдут. Скорее всего, на белорусском языке
malanoff 30 декабря 2018 | 18:41
Надо позвонить Яровой. Она должна знать , кто вокруг этого подозрительного предмета вел подозрительные разговоры. Ее кто то в Россию прислал , чтобы она весь бюджет великой страны на прослушку потратила.
compare 30 декабря 2018 | 19:21
неужто,кусок "шпиля" нашли?*