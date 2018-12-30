Второй соревновательный день на популярнейшей лыжной многодневке Тур де Ски сверхудачный для российских спортсменов

Второй соревновательный день на популярнейшей лыжной многодневке Тур де Ски оказался сверхудачным для российских спортсменов.

Первыми на старт индивидуальной гонки свободным стилем вышли женщины. Где на 10-километровой дистанции первой сенсационно стала Наталия Непряева. Впрочем, после финиша наша спортсменка заверила, что сегодняшняя победа для нее не последняя. Еще одна российская лыжница – Анастасия Седова – была на финише третьей.

Победный порыв подхватили и наши мужчины.

Сергей Устюгов два года назад становился победителем Тур де Ски. А вот стартовые этапы Кубка мира в нынешнем сезоне пропустил. Но сегодня доказал, что по прежнему является одним из сильнейших лыжников на планете. Устюгов на 12 секунд опередил занявшего второе место норвежца Крюгера. Третий результат в гонке показал еще один российский лыжник – лидео общего зачета Кубка мира Александр Большунов.

4 медали в двух гонках, две победы, причем в один день – такого в истории российских лыжных гонок еще не бывало!

Завтра у лыжников – выходной день. Следующий старт – спринтерские гонки – состоится в первый день Нового года.