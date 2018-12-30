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18:09, 30 декабря 2018

Второй соревновательный день на популярнейшей лыжной многодневке Тур де Ски сверхудачный для российских спортсменов

Второй соревновательный день на популярнейшей лыжной многодневке Тур де Ски оказался сверхудачным для российских спортсменов.
Первыми на старт индивидуальной гонки свободным стилем вышли женщины. Где на 10-километровой дистанции первой сенсационно стала Наталия Непряева. Впрочем, после финиша наша спортсменка заверила, что сегодняшняя победа для нее не последняя. Еще одна российская лыжница – Анастасия Седова – была на финише третьей.
Победный порыв подхватили и наши мужчины.
Сергей Устюгов два года назад становился победителем Тур де Ски. А вот стартовые этапы Кубка мира в нынешнем сезоне пропустил. Но сегодня доказал, что по прежнему является одним из сильнейших лыжников на планете. Устюгов на 12 секунд опередил занявшего второе место норвежца Крюгера. Третий результат в гонке показал еще один российский лыжник – лидео общего зачета Кубка мира Александр Большунов.
4 медали в двух гонках, две победы, причем в один день – такого в истории российских лыжных гонок еще не бывало!

Завтра у лыжников – выходной день. Следующий старт – спринтерские гонки – состоится в первый день Нового года.

Комментарии

1

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olegleon 30 декабря 2018 | 18:16

"4 медали в двух гонках, две победы, причем в один день – такого в истории российских лыжных гонок еще не бывало! "

либерасты сейчас завоют "допиииинг"

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