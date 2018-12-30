Игуменья Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергия была завербована КГБ в 1987 году

Это стало известно после публикации рассекреченных архивов КГБ в Латвии, сообщила нам главный редактор и учредитель нижегородского сетевого издания «KozaPress» Ирина Славина.

Для меня это взаимосвязано – причастность матушки Сергии к КГБ и та, коммерческая деятельность, которой сейчас занят Дивеевский монастырь, заключила Ирина Славина. Массовая вербовка священнослужителей в Риге в 1987 году вызывает много вопросов, сказал нам диакон Андрей Кураев: Андрей Кураев сказал, что среди священнослужителей было много «спящих агентов».