Игуменья Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергия была завербована КГБ в 1987 году
Это стало известно после публикации рассекреченных архивов КГБ в Латвии, сообщила нам главный редактор и учредитель нижегородского сетевого издания «KozaPress» Ирина Славина.
Для меня это взаимосвязано – причастность матушки Сергии к КГБ и та, коммерческая деятельность, которой сейчас занят Дивеевский монастырь, заключила Ирина Славина. Массовая вербовка священнослужителей в Риге в 1987 году вызывает много вопросов, сказал нам диакон Андрей Кураев: Андрей Кураев сказал, что среди священнослужителей было много «спящих агентов».
Комментарии2
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ura_123 30 декабря 2018 | 18:15
Спящие агенты??? Так почти 20 лет назад пробудились и полезли.. И одна сцуко таки долезла.
arye_11 30 декабря 2018 | 18:15
Игуменья, игуменья
Влипла в недоразуменье
Стали мы одной судьбою
РПЦ и КГБ...