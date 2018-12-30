Псковским десантникам по некоторым данным урезали ежегодные премии из-за строительства главного военного храма в Подмосковье. Об этом военным объявили на общем собрании, пишет издание МБХ-медиа.

Семьи псковских десантников, спецназовцев и разведчиков как утверждают источники МБХ-медиа фактически остались без новогодней премии. Хотя ждали её почти два месяца. Военные должны были получить приличные суммы, до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от звания. Но перед Новым годом многие обнаружили на карточках в лучшем случае 20 тысяч, а в худшем — меньше тысячи рублей. Тогда как у многих контрактников новогодняя премия в прошлом году превышала 140 тысяч. О том, что десантники денег в полном объёме не получат выяснилось из телеграммы, которая в первых числах декабря пришла в Западный военный округ, куда входит Псковская область. На форумах военные стали выражать недовольство, некоторые даже хотели уволиться. Информацию о небольших премиях подтвердили контрактники из других военных округов. В том числе Хабаровска. А затем и сами псковские десантники. Цитата: «На храм всё. Это я тебе как человек, которому на общем собрании это сказали говорю». По данным МБХ Медиа деньги ушли на строительство главного военного храма в парке Патриот в Одинцовском районе Подмосковья. Некоторые пользователи выкладывали документ, в котором от командиров частей требовали каждую неделю, начиная с этого месяца представлять в электронном виде данные о пожертвованиях. С указанием личных данных военного, звания, стажа службы и фотографией. Документ предположительно подписал начальник одного из управлений Минобороны Алекксандр Шевченко. По данным МБХ-Медиа так называемые добровольные пожертвования оформляются через благотворительный фонд Воскресение Александра Каньшина. Там не скрывают данные о пожертвователях. По данным интернет-издания в списке уже есть командир базирующеся в Пскове 76й десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий, которого украинские СМИ обвиняют в боях на стороне сепаратистов в Донбассе. Из переписки на форуме следует, что именно контрактники этой дивизии получили самые маленькие премии, отмечает МБХ-Медиа.

Хабаровское издание DVHab со ссылкой на местных военных ранее рассказало о принудительном сборе денег с военных на главный храм Минобороны. По его данным с них собирают по 500 рублей. А в целом на храм собрали по оценкам СМИ почти два миллиарда рублей. Открыть его хотят 9 мая 20го года. В СССР практики поборов в армии не существовало, но нынешняя схема пожертвований организована по советскому образцу. Об этом «Эхо Москвы» рассказал военный эксперт Александр Гольц. Сверху командирам частей спускается указание, что для поднятия морального духа бойцы должны пожертвовать определенную сумму, и проще всего взять эти деньги из премий, добавил Александр Гольц.