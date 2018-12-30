Большей части строителей метро в Петербурге погасили долги по зарплатам

Общая сумма выплат составила почти 250 миллионов рублей, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе городской прокуратуры. Погашены задолженностью перед 5 тысячами из 7 тысяч сотрудников подрядных организаций «Метростроя». В то же время, городские власти насчитали общую задолженность на 440 миллионов рублей. На этой неделе 30 строителей станции метро Театральная отказались подниматься из шахты и объявили голодовку. Они требовали выплатить им зарплату, которую они не получали с сентября. Забастовка прекратилась спустя несколько часов после переговоров с властями.