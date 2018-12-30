Большей части строителей метро в Петербурге погасили долги по зарплатам
Общая сумма выплат составила почти 250 миллионов рублей, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе городской прокуратуры. Погашены задолженностью перед 5 тысячами из 7 тысяч сотрудников подрядных организаций «Метростроя». В то же время, городские власти насчитали общую задолженность на 440 миллионов рублей. На этой неделе 30 строителей станции метро Театральная отказались подниматься из шахты и объявили голодовку. Они требовали выплатить им зарплату, которую они не получали с сентября. Забастовка прекратилась спустя несколько часов после переговоров с властями.
Комментарии2
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neyexo 30 декабря 2018 | 17:49
Это подарок на НГ.
Теперь в лучшем случае такие подарки.
Раздач денег на прямой линии нет, даже если дозвонишься.
olegleon 30 декабря 2018 | 18:18
neyexo: это маразм налоговиков, которые бездумно блокируют счета фирм. тоже самое и с хлебзаводами было. пока не уравняют в очередности налоговые претензии и зарплату, то это будет постоянно