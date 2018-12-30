" Россия примет ответные меры, если США разместят в Европе ракеты, которые запрещены договором РСМД "

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва сожалеет об отказе европейских стран добиваться сохранения этого соглашения. Он обвинил европейских коллег в том, что они не готовы к самостоятельности в своих действиях и следуют за Штатами даже тогда, когда это противоречит их интересам. Какие именно ответные меры примет Москва в случае размещения ракет США в Европе, Лавров пока не уточнил.