Россия примет ответные меры, если США разместят в Европе ракеты, которые запрещены договором РСМД
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва сожалеет об отказе европейских стран добиваться сохранения этого соглашения. Он обвинил европейских коллег в том, что они не готовы к самостоятельности в своих действиях и следуют за Штатами даже тогда, когда это противоречит их интересам. Какие именно ответные меры примет Москва в случае размещения ракет США в Европе, Лавров пока не уточнил.
Комментарии13
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alo0000 30 декабря 2018 | 17:41
Мер у нас немеряно! Как там у Матроскина?
chapter_2 30 декабря 2018 | 18:08
alo0000: Да, уж. Вот видите, С.Лавров и не думает церемониться и стращает ответными мерами даже США. Теперь можно представить себе, как В.Путин и С.Лавров выкручивают руки А.лукашенко и принуждают его к повиновению.
nns33 30 декабря 2018 | 17:48
Адекватного варианта нет. Есть,как Кедми рекомендовал: военную мощь трансформировать в политический шантаж. Вот только во что это может "вылиться", человек не сказал.
ukrotomos 30 декабря 2018 | 18:05
nns33: Ну почему же нет? Как раз есть - при появлении сразу уничтожить!
nns33 30 декабря 2018 | 18:15
ukrotomos: Если предположить,что размещено будет на территории ЕС,то как можно уничтожить?
danko1 30 декабря 2018 | 18:06
nns33: Адекватные меры неадекватная власть принять не может.
Опять по своим бить будут. Хотя россияне для этой власти скорее чужими являются, судя по тому, что творят.
nns33 30 декабря 2018 | 18:18
danko1: "Остапа понесло". За гранью разумного. Галя,с наступающим Новым годом!
ura_123 30 декабря 2018 | 17:49
Я так понял что рассеюшка тоже разместит ракеты в Европе???
Хотя скорее всего опять в Воронеже)))
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 18:19
ura_123: Ракеты в Воронеж не поедут, а полетят. Такая доставка дешевле обойдется.
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 17:54
" Россия примет ответные меры, если США разместят в Европе ракеты, которые запрещены договором РСМД "
военная кинематография РФ поставлена на дыбы - мультипликаторы МО РФ, высунув языки от старания, рисуют схемы, как "уникальные, не имеющие аналогов во всём мире", ракеты "Авангард" разносят вдребезги напополам США, ЕС и остальных врагов Путина,оставляя нетронутыми стратегических партнёров - Венесуэлу, ЦАР, КНДР и прочих друзей
prostovanya 30 декабря 2018 | 18:06
По Воронежу, залпом... пли!!!
vilingrad 30 декабря 2018 | 18:12
Кто о чем, а Вовка про ракеты.
Была бы страна в ракетах
И нету других забот...
kuchumka 30 декабря 2018 | 18:13
Какие то игры смешные, они поставят ракеты, мы поставим ракеты, ерунда полная. На данный момент ситуация такая что нашей армии хватит недели пройти всю европу и выйти к атлантике и никто в этой европе ничего нам сделать не сможет.