Массовая акция протеста против президента Александра Вучича прошла в Белграде

В ночь на воскресенье на улицы сербской столицы вышли несколько тысяч человек. Это уже четвертое выступление против руководства страны за последнее время, передает агентство РИА Новости. Демонстрации начались после нападения на одного из лидеров местной оппозиции. Хотя МВД Сербии и отчиталось о задержании подозреваемых, оппозиция обвиняет власти в допущении политического насилия.