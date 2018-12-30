Сотрудник ФСБ, участвующий в расследовании «пензенского дела», теперь работает в СИЗО, где содержатся фигуранты дела

Сотрудник ФСБ, который участвовал в расследовании так называемого «пензенского дела», теперь работает в СИЗО, где содержатся фигуранты расследования. Андрей Максимов был заместителем начальника в одном из отделов УФСБ Петербурга и Ленинградской области. Он подписывал некоторые документы в рамках следствия, пишет Интернет-издание «Медиазона». В СИЗО № 3, где Максимов стал замначальника, содержатся, в частности: Игорь Шишкин, Виктор Филенков и Юрий Бояршинов.

ФСБ уже больше года расследует дело организации «Сеть». Большинство арестованных являются антифашистами и анархистами. Некоторые из фигурантов, в том числе, Филенков пожаловались на пытки во время допросов.