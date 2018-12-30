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17:31, 30 декабря 2018

Сотрудник ФСБ, участвующий в расследовании «пензенского дела», теперь работает в СИЗО, где содержатся фигуранты дела

Сотрудник ФСБ, который участвовал в расследовании так называемого «пензенского дела», теперь работает в СИЗО, где содержатся фигуранты расследования. Андрей Максимов был заместителем начальника в одном из отделов УФСБ Петербурга и Ленинградской области. Он подписывал некоторые документы в рамках следствия, пишет Интернет-издание «Медиазона». В СИЗО № 3, где Максимов стал замначальника, содержатся, в частности: Игорь Шишкин, Виктор Филенков и Юрий Бояршинов.
ФСБ уже больше года расследует дело организации «Сеть». Большинство арестованных являются антифашистами и анархистами. Некоторые из фигурантов, в том числе, Филенков пожаловались на пытки во время допросов.

Комментарии

6

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gvs 30 декабря 2018 | 17:53

Лучше бы он там просто БЫЛ. (Но при этом не работал)

malanoff 30 декабря 2018 | 18:01

gvs: Упертый , его тянет к месту своего преступления , пусть даже это место , еще живые люди..

archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 18:03

gvs:
" Андрей Максимов был заместителем начальника в одном из отделов УФСБ Петербурга и Ленинградской области "

надо запомнить этого заплечных дел мастера - когда неизбежно сменится власть, он будет с таким же усердием пытать бывших депутанов Думы, бр.Ротенбергов с сыном бр.Ротенбергов и остальных воров, рухнувших без "путинов"
по получении признательных показаний, Андрея Максимова можно будет "зачистить", как это было с Ягодой, Ежовым и Берией

stoik68 30 декабря 2018 | 17:58

Все что нужно знать о правосудии.

payalnick 30 декабря 2018 | 18:09

Какая это работа? Это хобби. Служба не лёгкая, должны понимать. После службы-кто в спортзал. Кто на рыбалку. Кто -в консерваторию. Андрей-в СИЗО. Все расслабляются по разному

kuchumka 30 декабря 2018 | 18:20

Слили ибо из фсб во фсин сами не уходят

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