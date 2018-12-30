Сотрудник ФСБ, участвующий в расследовании «пензенского дела», теперь работает в СИЗО, где содержатся фигуранты дела
Сотрудник ФСБ, который участвовал в расследовании так называемого «пензенского дела», теперь работает в СИЗО, где содержатся фигуранты расследования. Андрей Максимов был заместителем начальника в одном из отделов УФСБ Петербурга и Ленинградской области. Он подписывал некоторые документы в рамках следствия, пишет Интернет-издание «Медиазона». В СИЗО № 3, где Максимов стал замначальника, содержатся, в частности: Игорь Шишкин, Виктор Филенков и Юрий Бояршинов.
ФСБ уже больше года расследует дело организации «Сеть». Большинство арестованных являются антифашистами и анархистами. Некоторые из фигурантов, в том числе, Филенков пожаловались на пытки во время допросов.
Комментарии6
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gvs 30 декабря 2018 | 17:53
Лучше бы он там просто БЫЛ. (Но при этом не работал)
malanoff 30 декабря 2018 | 18:01
gvs: Упертый , его тянет к месту своего преступления , пусть даже это место , еще живые люди..
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 18:03
gvs:
" Андрей Максимов был заместителем начальника в одном из отделов УФСБ Петербурга и Ленинградской области "
надо запомнить этого заплечных дел мастера - когда неизбежно сменится власть, он будет с таким же усердием пытать бывших депутанов Думы, бр.Ротенбергов с сыном бр.Ротенбергов и остальных воров, рухнувших без "путинов"
по получении признательных показаний, Андрея Максимова можно будет "зачистить", как это было с Ягодой, Ежовым и Берией
stoik68 30 декабря 2018 | 17:58
Все что нужно знать о правосудии.
payalnick 30 декабря 2018 | 18:09
Какая это работа? Это хобби. Служба не лёгкая, должны понимать. После службы-кто в спортзал. Кто на рыбалку. Кто -в консерваторию. Андрей-в СИЗО. Все расслабляются по разному
kuchumka 30 декабря 2018 | 18:20
Слили ибо из фсб во фсин сами не уходят