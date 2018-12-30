Военнослужащим в Псковской области, по некоторым данным, серьезно снизили предновогоднюю премию
Военнослужащим в Псковской области, по некоторым данным, серьезно снизили предновогоднюю премию ради строительства Главного храма Российской армии. Его возводят в Подмосковье. Как утверждает Интернет-издание «МБХ Медиа», псковские десантники, а также бойцы спецназа и разведки, которые расквартированы в регионе, получили не более 20 тысяч рублей. В прошлые годы выплаты доходили до ста и более тысяч. на общем собрании военнослужащим объяснили, что остальные деньги направлены на строительство храма.
Ранее хабаровское интернет-издание Дивихаб.ru писало со ссылкой на свои источники, что местные военные жалуются на принудительные сборы денег в поддержку строительства храма.
Министерство обороны России пока не комментирует новую инфомрацию об урезании премий.
Комментарии19
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laz89 30 декабря 2018 | 17:32
- Почему в Сербии проходят многотысячные акции протеста против президента Сербии?
- Потому что в Сербии нет программы 60 минут
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 17:40
laz89:
куда-то этот с сайтом для Лёхи подевался. Неужели портянки так же враз исчезнут?
Уповаю на росгвардию, которая сможет защитить Члено ликого в наше нелёгкое время и портянки не переведутся, слава аллаху и его порученцу Рамзанке.
ura_123 30 декабря 2018 | 17:56
laz89: Похожая ситуация и во Франции,жёлтые жилеты))))
Вы же не хотите как во Франции? Вот именно поэтому для вас и текут кисельные реки,соловьиный помёт,скарабеевы катят свой катышек дерьмеца по центральным российским телеканалам)))
victor_xy 30 декабря 2018 | 18:00
//Псковские десантники и спецназ, по некоторым данным, получили урезанные премии//
А вон интернете говорят, что вроде разобрались - мол в части затесался в бухгалтерию либераст, вот он с премиями и накосячил ;) - умышленно или нет, пока инфы не, но на кол его точно посадить хотели, потом на сапёрную лопатку, а когда он спал ползая на коленях сапоги десантникам целовать, то ему сказали: "Ладно упырь, - но в последний раз!" - да, так и сказали...
ura_123 30 декабря 2018 | 18:10
victor_xy: Це хлопчик,у тебя богатая фантазия и отчего-то везде мерещатся либерасты(что это такое?). Ты бы поаккуратнее что-ли,а то ведь понаедет бригада Бильжо и отвезёт в апартаменты N*6 )))
rash 30 декабря 2018 | 17:36
Хош ни хош, а попам денежку отдай.
norgemann 30 декабря 2018 | 17:40
Урезали премии наверное потому что плохо народ на демострациях разгоняли, мало стариков и детей избили.
nemez1 30 декабря 2018 | 17:41
И что за проблемы, всем в стране трудно и руководство страны хрен без соли доедают.
haldey 30 декабря 2018 | 17:43
Как либералов корежит))) Красота)))
Вас больше корежит, что после ельцинского беспредела в армии остались честные офицеры и не идут за вами, или что и армия хранит свою историю и веру))) Ну, и ладненько, вам хреново, как же хорошо)))
ura_123 30 декабря 2018 | 17:58
haldey: Красота... Ежели ты чего либо недопоняло из текста новости,то корежит псковских военнослужащих,которые вместо стольника получили двадцаточку)))
wild_division 30 декабря 2018 | 18:07
haldey: Вот они либерасты-пидарасты, да?
Хотят педиков в армию внедрить? Да? А теперь служивый, скажи , какие офицеры хотят вонять портянками и служить в ватниках за гроши? И кто хочет свою зарплату урезать за храм в лесу, в который никогда и не пойдет?
Или мин обороны до такой степени бедное, что занимается за счет солдат выехать в рай построив храм? Или ты вонючий халдей пожертаовал хоть один целковый, тобы здесь вякать на этих страницах, пытаясь примазаться к воинам, разделяя народ и провоцируя своими каракулями?
Так, что халдей, быстро вали отседова и не забудь язык от офицерского говна почистить. Воняет от тебя .
timwlad95 30 декабря 2018 | 17:46
Военнослужащим в Псковской области, по некоторым данным, серьезно снизили предновогоднюю премию
Военнослужащим в Псковской области, по некоторым данным, серьезно снизили предновогоднюю премию ради строительства Главного храма Российской армии. Его возводят в Подмосковье. Как утверждает Интернет-издание «МБХ Медиа», псковские десантники, а также бойцы спецназа и разведки, которые расквартированы в регионе, получили не более 20 тысяч рублей. В прошлые годы выплаты доходили до ста и более тысяч. на общем собрании военнослужащим объяснили, что остальные деньги направлены на строительство храма.
Ранее хабаровское интернет-издание Дивихаб.ru писало со ссылкой на свои источники, что местные военные жалуются на принудительные сборы денег в поддержку строительства храма.
Министерство обороны России пока не комментирует новую инфомрацию об урезании премий
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Если бы была обдираловка то обдираемые об этом бы и сказали.
А то что говорит издание господина Ходорковского это еврейский высер по программе от шабата до шабата где сказали о том ,что заплата у морской пехоте США повысили на три процента,но не на десять и урезали кредиты на войну самому Израилю.
Надо же евреям других обосрать,коли обосрали США обвинив в алчности.
Ну и Церкви Православной нагадить коли все раввина Израиля агенты ЦРУ и не евреи не желают служить Израилю вообще ни где ,но требуют министерского содержания.
Евреи напрашиваются на реформы Моисея.
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 17:48
Потом их же строем , то есть стадом станут водить в этот загон для покупок свечек и поднятия благосостояния епархии.
nns33 30 декабря 2018 | 17:53
Вообще -то,если что,церковь отделена от гос-ва. И если деньги люди собирают с какой-то целью,то добровольно,а не добровольно-принудительно.
cromwel 30 декабря 2018 | 17:54
похоже на то что Ходорковский специально запустил утку. И его карманная радиостанция Эхо подхватила и понесло это чушь. Отрабатывают денежки.
valtameri 30 декабря 2018 | 17:55
В Мордоре и с обычной зарплаты на мечеть, храм или прочую )(ерню уже давно взыскивают принудительно.
alena01 30 декабря 2018 | 17:58
Храм Пресвятой Богородицы на Откате??? Или на Общаке??
starokozlovicky2gus 30 декабря 2018 | 18:08
Родина тебя кинет не только просто так, но и на бабки. Всегда.
vova6_let 30 декабря 2018 | 18:10
Да, влипли ребятки, теперь не один миллиард на этот храм спишут. Детей кормить нечем, зато молиться можно будет сколько угодно.