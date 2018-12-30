Военнослужащим в Псковской области, по некоторым данным, серьезно снизили предновогоднюю премию ради строительства Главного храма Российской армии. Его возводят в Подмосковье. Как утверждает Интернет-издание «МБХ Медиа», псковские десантники, а также бойцы спецназа и разведки, которые расквартированы в регионе, получили не более 20 тысяч рублей. В прошлые годы выплаты доходили до ста и более тысяч. на общем собрании военнослужащим объяснили, что остальные деньги направлены на строительство храма.

Ранее хабаровское интернет-издание Дивихаб.ru писало со ссылкой на свои источники, что местные военные жалуются на принудительные сборы денег в поддержку строительства храма.

Министерство обороны России пока не комментирует новую инфомрацию об урезании премий.