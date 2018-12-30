Псковские десантники и спецназ, по некоторым данным, получили урезанные премии из-за строительства храма Минобороны

Как утверждается, об этом военным объявили на общем собрании. Размер премии у подавляющего большинства псковских военнослужащих составил от 800 рублей до 20 тысяч, пишет интернет-издание «МБХ Медиа». По его данным, это заметно ниже, чем в прошлые годы: многие контрактники в прошлом декабре получили более 140 тысяч рублей. Иногда же премия была равна трем зарплатам. Как утверждают источники издания, деньги, которые планировалось выделить на премии, будут перечислены на строительство храма Минобороны в Подмосковье. Он, как считает руководство, должен стать символом духовности русского воинства, отмечают собеседники «МБХ Медиа». При этом некоторые пользователи соцсетей среди семей псковских десантников также утверждают, что премии будут оформлены как «добровольное» пожертвование на главный военный храм. Они говорят о существовании документа, подписанного одним из высокопоставленных чиновников Минобороны, в котором говорится о необходимости освещать подобные перечисления через военные СМИ.

В Минобороны публикацию пока никак не прокомментировали.