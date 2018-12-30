Псковские десантники и спецназ, по некоторым данным, получили урезанные премии из-за строительства храма Минобороны
Как утверждается, об этом военным объявили на общем собрании. Размер премии у подавляющего большинства псковских военнослужащих составил от 800 рублей до 20 тысяч, пишет интернет-издание «МБХ Медиа». По его данным, это заметно ниже, чем в прошлые годы: многие контрактники в прошлом декабре получили более 140 тысяч рублей. Иногда же премия была равна трем зарплатам. Как утверждают источники издания, деньги, которые планировалось выделить на премии, будут перечислены на строительство храма Минобороны в Подмосковье. Он, как считает руководство, должен стать символом духовности русского воинства, отмечают собеседники «МБХ Медиа». При этом некоторые пользователи соцсетей среди семей псковских десантников также утверждают, что премии будут оформлены как «добровольное» пожертвование на главный военный храм. Они говорят о существовании документа, подписанного одним из высокопоставленных чиновников Минобороны, в котором говорится о необходимости освещать подобные перечисления через военные СМИ.
В Минобороны публикацию пока никак не прокомментировали.
Комментарии30
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tvitov66 30 декабря 2018 | 17:11
За скрепы надо платить, иначе скрипеть будут
hastings 30 декабря 2018 | 17:17
tvitov66: десятина - дело богоугодное.
gonduras_in_colima 30 декабря 2018 | 17:20
А однажды Плешегном с алтайским папуасом, лёжа с черенками от десантных лопат в задницах, не будут осознавать причинно-следственной связи.
edyunia 30 декабря 2018 | 17:21
hastings: \\десятина - дело богоугодное.\\
Наверняка скоро и с портянок десятину дереть начнут, на главный троллий храм Кикиморе.
hastings 30 декабря 2018 | 17:32
edyunia: я только приветствую. У нас в поселке все в церковь батюшке копеечку несут, понимает всю благость такого жертвования. Даже идуей из соседнего подъезда и то относит, мы следим.
edyunia 30 декабря 2018 | 17:38
hastings: \\Даже идуей из соседнего подъезда и то относит, мы следим.\\
Ну-ну, следите говорите. Сдаётся мне, скоро с вашим приходом вместе с батюшкой будет проведён обряд обрезания, как говорится под самые помидоры. Иудей говорите, из соседнего подъезда. Ну-ну.
vasilevich58 30 декабря 2018 | 18:06
Мне одному кажется, что церковь в России отделена от государства?
serjo1977 30 декабря 2018 | 17:24
hastings: Очень хорошо, что их обворовали: больше будут любить и Гуню и Путю... Жаль, мало: надо было ВСЁ забрать, чтобы любили сильнее.
hastings 30 декабря 2018 | 17:36
serjo1977: всё вернется в трехкратном размере! Это как в банк под процент положить, только дивиденды выплачиваются не приземленными деньгами, а духовно-нравственными благами.
edyunia 30 декабря 2018 | 17:11
Ну если строить храм богу, - то богу Перуну. Вот это скрепно, исконно, и посконно; Гундяев уже порвал с мировым православием, да и сомнительно то, что он был когда-то христианином. А тут ниша свободна, будет полковник Михайлов, уже не по совместительству, верховным жрецом бога-громовержца Перуна. А из чего храм сделают, да хоть из черепов путриётов пообещав им беспрепятственный полёт у вирий. Как говорится: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
igorkot____1 30 декабря 2018 | 17:30
Видок у ентого молельного дома какой то странный. Быдто его из ракет "Сатана" делали. Посередине "большой Сатана".
liquidsky__ 30 декабря 2018 | 17:11
Фейки от МБХ, по некоторым данным, заказывает лично МБХ.
serjo1977 30 декабря 2018 | 17:34
liquidsky__: А у тебя кто фейки заказывает? Лично Пригожин?
haldey 30 декабря 2018 | 17:12
МБХ заплатит военным? Ага, держи карман шире, только, как ельцин, сухим пайком...
А офицеры любовь к Родине на Мбхашные серебряники не продадут)))
edyunia 30 декабря 2018 | 17:17
haldey: \\А офицеры любовь к Родине на Мбхашные серебряники не продадут)))\\
Любовь, позвольте спросить к кому, к Путину. Анекдот про любовь козы и Федота слышали? Рассказать Вам анекдот?
Как козу е..т Федот?
Три неловких поворота...
И коза е..т Федота!
gonduras_in_colima 30 декабря 2018 | 17:24
haldey: // А офицеры любовь к Родине на Мбхашные серебряники не продадут))) //
Удило ватное, ты действительно думаешь, что премии рашистским десантуре и спецназу платит МБХ?
Честно говоря, не ожидал я такого от кондовой портянки.
arye_11 30 декабря 2018 | 17:12
Понятно, что это все личная инициатива Маршала Кожугетовича.
А сам то он кто по вероисповеданию, интересно.
Ведь все свои дома он строит в стиле буддистской пагоды.
buzukin074 30 декабря 2018 | 17:31
arye_11: На каждый высер ты тут первый или в числе первых, Хара! А у тебя дом в виде пещеры - как у основателей вашего государства, древних овцее.. пастухов?
arye_11 30 декабря 2018 | 17:37
buzukin074:
Бузыкинд.
Не хулигань и веди себя как благовоспитанный еврейский мальчик.
Кстати, Изенька, а ты сдал причитающийся оброк на строительство храма?
ihor_syvoryj 30 декабря 2018 | 17:20
Умрите ж под Масквой!
sir_sart 30 декабря 2018 | 17:20
пишет интернет-издание "МБХ медиа"
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Это для мелкотравчатых.
kp6ic 30 декабря 2018 | 17:26
думаю, ради такого дела ребята с радостью отдали бы все свои премии. ура, за путина, за россию!
piter_ug 30 декабря 2018 | 17:30
//Псковские десантники и спецназ...//
А они небось радостные-радостные от чуйства сопричастности к опиуму для путя-служащих.
cromwel 30 декабря 2018 | 17:33
часть оплатят Псковские десантники. Остальное всё равно идёт из наших карманов. Ну не за свои же деньги церковь будет строить храм. Это только на бумаге она отделена от государства
olgkiev 30 декабря 2018 | 17:38
Действительно, видон у храма недобрый - черный весь, только купола блестят. Вспомнилось про царство Кащея.
olgkiev 30 декабря 2018 | 17:42
olgkiev: а купола похожи на шлемы, и серебро как на кольчугах. Но р как выше сказано - шпили точно как ракеты.
alo0000 30 декабря 2018 | 17:39
За них радоваться жизни главнокомандующий. Хоккей, рыбалка...
ivfn 30 декабря 2018 | 17:51
//, по некоторым данным, //
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!!!
ostapba 30 декабря 2018 | 18:00
Псковские??
Десантники???
Инкогнито??
А как же помним..помним. с нумерной табличкой..урыли и потеряли.
Но секретную потерю нашел патриархат..
Тоже такой же даже..
alex55 30 декабря 2018 | 18:12
... символ духовности русского воинства...
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Символ абсурда российской действительности....