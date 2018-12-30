Российская лыжница Непряева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на первом этапе многодневки Тур де Ски
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на первом этапе многодневки Тур де Ски. Она проходит в Италии. В тройке призеров оказалась еще одна россиянка, Анастасия Седова. Она завоевала «бронзу», на втором месте – норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг.
Многодневная лыжная гонка состоит из 8 этапов.
Комментарии3
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kuchumka 30 декабря 2018 | 17:13
Молодцы русские женщины! Поздравляю!
gordy 30 декабря 2018 | 17:13
А ну, через год выяснится, что выиграла с посторонней помощью?
kuchumka 30 декабря 2018 | 17:17
gordy: ну выяснится так выяснится, все равно молодцы.