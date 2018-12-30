Из самарского аэропорта уже несколько часов не могут вылететь 240 пассажиров компании «Ижавиа»
Этим утром они летели из Екатеринбурга и Омска в Сочи и Симферополь. В Самаре планировалась дозаправка. Задержки с вылетом связаны с проблемами, которые возникли вокруг платежей за топливо. Об этом агентству ТАСС сказал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников. Он заверил, что при первой же возможности самолеты перевозчика направятся в пункты назначения.
Комментарии3
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vic12 30 декабря 2018 | 17:26
Это чисто российская и африканская фишка! Скрепы цепляются.
sparky 30 декабря 2018 | 17:28
Он заверил, что при первой же возможности...
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Как только соберут с пассажиров деньги на топливо, так и полетят.
alo0000 30 декабря 2018 | 17:34
Банки закрыты. Теперь капец, до 9-го кантоваться. Или - на Авангарде.