Из самарского аэропорта уже несколько часов не могут вылететь 240 пассажиров компании «Ижавиа»

Этим утром они летели из Екатеринбурга и Омска в Сочи и Симферополь. В Самаре планировалась дозаправка. Задержки с вылетом связаны с проблемами, которые возникли вокруг платежей за топливо. Об этом агентству ТАСС сказал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников. Он заверил, что при первой же возможности самолеты перевозчика направятся в пункты назначения.