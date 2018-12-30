Российский МИД считает хакеров виновными в утечке данных сотрудников Би-би-си. В ведомстве называют абсурдным предположение о причастности российских властей к этому инциденту. В МИДе подчеркивают, что недавно интернет-ресурсы посольства России в Лондоне подверглись хакерской атаке. Как сказала «Эху» официальный представитель ведомства Мария Захарова, жалобы Би-би-си на утечку данных московского бюро корпорации министерство пока не получало.

На сайте Би-би-си, между тем говорится, что корпорация уже подала официальную жалобу в МИД России. Там отметили, что поименный список 44-х сотрудников московского бюро, который ранее появился в Интернете, имелся только в распоряжении российских властей.