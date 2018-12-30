Российский МИД считает хакеров виновными в утечке данных сотрудников Би-би-си
Российский МИД считает хакеров виновными в утечке данных сотрудников Би-би-си. В ведомстве называют абсурдным предположение о причастности российских властей к этому инциденту. В МИДе подчеркивают, что недавно интернет-ресурсы посольства России в Лондоне подверглись хакерской атаке. Как сказала «Эху» официальный представитель ведомства Мария Захарова, жалобы Би-би-си на утечку данных московского бюро корпорации министерство пока не получало.
На сайте Би-би-си, между тем говорится, что корпорация уже подала официальную жалобу в МИД России. Там отметили, что поименный список 44-х сотрудников московского бюро, который ранее появился в Интернете, имелся только в распоряжении российских властей.
Комментарии7
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aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 17:14
МИД России: мы никому ничего не давали. И было это не сегодня. К тому же за утечку нам мало заплатили.
oneoretwo 30 декабря 2018 | 17:15
...забористый, видать, кокс из последней - венесуэльской партии...
kazlevich1949 30 декабря 2018 | 17:21
Помните Чаплина и его "Огни Большого города" - сынишка впереди бежит и камнями бьёт стёкла в окнах горожан... а чуть позже идёт следом сам стекольщик Чаплин: "А вот кому стекло в окно вставить"? По моему вот примерно по такому алгоритму в роли такого "сынишки" и при Министерстве обороны Британии существует и "ЧВК - синдикат", которая самой Британии гадит направо и налево, затем всё это сваливается на страшную ядерную державу Россию... когда министр Гэвин Уильямсон всеми правдами и неправдами рвётся в кресло Премьера Туманного Альбиона, а Россия у него самый подходящий "мальчик для битья", чтобы Британию окончательно запугать, а тут на в белоснежном фраке, да на белом коне выезжает спаситель Британии Гэвин Уильямсон!? Казёл!
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 17:31
Сначала МИД попросил хакеров опубликовать данные, а теперь их же и подставляет. Такая вот профессиональная этика у этих товарищей.
kremlefurer 30 декабря 2018 | 17:32
Сколько звездочек на погонах у хакеров?
sparky 30 декабря 2018 | 17:40
kremlefurer: Дык Маня сказала, что это были англицкие хакеры. А потом стал быть в порядке международной дружбы отдали упертые данные российскому Инету.
buzukin074 30 декабря 2018 | 17:35
Российский МИД цинично постебался над англичайниками в ответ на "русских хакеров", которые выбрали миру Трампа и влезли во все дыры: хотели хакеров - жрите!
Кто бы еще рассказал про АНБ, которое отслеживает каждый чих :) А ведь не имеет доказательств ни о Скрипалях, ни о том самом Боинге, ни о Трампе. Один здеж!