В Волгограде вспоминают жертв терактов, которые произошли пять лет назад

29 декабря 2013 года террорист-смертник осуществил взрыв на железнодорожном вокзале, 30 декабря был взорван троллейбус. Более 30-ти человек погибли, почти 70 получили ранения. На месте взрыва троллейбуса сегодня прошли траурный митинг и панихида. К мемориалу возложили цветы и установили поминальные свечи.