В Волгограде вспоминают жертв терактов, которые произошли пять лет назад
29 декабря 2013 года террорист-смертник осуществил взрыв на железнодорожном вокзале, 30 декабря был взорван троллейбус. Более 30-ти человек погибли, почти 70 получили ранения. На месте взрыва троллейбуса сегодня прошли траурный митинг и панихида. К мемориалу возложили цветы и установили поминальные свечи.
Комментарии2
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kuchumka 30 декабря 2018 | 16:42
Помню как зомбо тв кричало что это русские всех взорвали, чтобы местное население не порубило кавказцев в капусту и только через неделю когда все стали успокаиваться, сказали что это дагестанцы были. Мерзская власть.
nestor199 30 декабря 2018 | 16:43
21.10.2013 автобус взорвали.
Траурные мероприятия проходили на местах взрывов 29.12.2013, 21.10.2013 - Эхо забыло об этом упомянуть.