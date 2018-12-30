На юго-западе Москвы задержаны участники схода против строительства высотного здания

Двух активистов и представителя строительной компании. Отвезли в отдел полиции Раменки. Одного из задержанных, Романа Акчурина, позже отпустили, составив протокол о мелком хулиганстве. Его обвинили в том, что он ругался матом, пишет сайт проекта «ОВД-Инфо». На активистку Екатерину Енгалычеву составили протокол по статье о неповиновении полиции. Жители Раменок протестуют против строительства жилого дома на Мичуринском проспекте с лета. Они говорят, что район уже заселен слишком плотно, переполнены школы, детские сады и поликлиники.