Миллиардер Олег Дерипаска финансировал пророссийскую оппозицию в Черногории, утверждает журнал Time

Причем, по сведениям американского издания, Дерипаска также поддерживал «стремление черногорцев к независимости» в 2006 году, когда в стране проходил референдум. За год до этого миллиардер купил крупнейший в стране алюминиевый завод, продукция которого составляла половину экспорта страны. Два года назад в Черногории арестовали группу людей, подозреваемых в попытке государственного переворота. Власти страны обвинили в причастности к его организации Россию.