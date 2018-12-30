Миллиардер Олег Дерипаска финансировал пророссийскую оппозицию в Черногории, утверждает журнал Time
Причем, по сведениям американского издания, Дерипаска также поддерживал «стремление черногорцев к независимости» в 2006 году, когда в стране проходил референдум. За год до этого миллиардер купил крупнейший в стране алюминиевый завод, продукция которого составляла половину экспорта страны. Два года назад в Черногории арестовали группу людей, подозреваемых в попытке государственного переворота. Власти страны обвинили в причастности к его организации Россию.
Комментарии1
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piterrr 30 декабря 2018 | 16:43
Вот так путинская шваль продолжает гадить цивилизации и ползать мокрицами с целью наживы по всему миру..