Псковским десантникам, спецназовцам и разведчикам, по некоторым данным, урезали предновогоднюю премию
Как пишет издание «МБХ Медиа» со ссылкой на свои источники, на общем собрании руководство объяснило военным, что все деньги ушли на главный храм российской армии. В итоге военнослужащим пришли от 800 до 20 000 рублей. Ранее размер выплат мог доходить до ста тысяч рублей. В середине декабря хабаровское интернет-издание DVhab.ru со ссылкой на источник писало, что местных военных принудительно заставляют сдавать пожертвования на храм, который должны построить в подмосковном парке «Патриот».
Комментарии5
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cattt 30 декабря 2018 | 16:38
Интересно, как себя чувствуют 90% не верующих солдат и офицеров, когда с них тянут деньги низачто!
tv_victim 30 декабря 2018 | 16:41
cattt: А исповедующие другую религию? Но это просто побор в пользу охреневшего начальства и ничто иное.
tv_victim 30 декабря 2018 | 16:39
Церковная десятина, чо... А в 2007-м, будучи майором, я премию в конце года получил более 350 000 руб... Потом еще пару лет переваливало за 250, но позднее ссльно уменьшились эти выплаты. Но до такого позорища я, по счастью, не дослужился!
udavvi_naebabchenku 30 декабря 2018 | 16:43
Какое дело картавой мрази из "МБХ Медиа" до премий псковских десантников? Сами хотят их премировать?
kuchumka 30 декабря 2018 | 16:45
Как обычно все через одно место и за счет обычных людей, но если терпят значит можно доить дальше.