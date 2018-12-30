Псковским десантникам, спецназовцам и разведчикам, по некоторым данным, урезали предновогоднюю премию

Как пишет издание «МБХ Медиа» со ссылкой на свои источники, на общем собрании руководство объяснило военным, что все деньги ушли на главный храм российской армии. В итоге военнослужащим пришли от 800 до 20 000 рублей. Ранее размер выплат мог доходить до ста тысяч рублей. В середине декабря хабаровское интернет-издание DVhab.ru со ссылкой на источник писало, что местных военных принудительно заставляют сдавать пожертвования на храм, который должны построить в подмосковном парке «Патриот».