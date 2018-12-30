В эти дни в Европе проходит традиционная лыжная многодневка «Тур де Ски»

В программе сегодняшнего состязательного дня – гонки свободным стилем с раздельным стартом. Рассказывает Константин

Ставки на тур де ски как всегда невероятно высоки. Судите сами — Победитель гонки получит 400 баллов в общий зачет Кубка мира, А максимально возможное количество очков, которые может набрать один спортсмен, победив на всех этапах многодневки — 750!

Пока, напомню, позади только вчерашние спринты, где победы праздновали норвежец Йоханнес Хосфолт Клебо и шведка Стина Нильссон. Впрочем, в спринтерских гонках отставания лидеров от аутсайдеров копеечные. А вот сегодня они могут вырасти и весьма значительно. Напомню, что в эти минуты завершают десятикилометровую гонку свободным стилем женщины. А мужчины на дистанцию 15 км выйдут в 16.45 по Москве.

Завершается Тур де Ски 6 января традиционной гонкой в гору.