Данные игуменьи Дивеевского монастыря Сергии обнаружили в архивах КГБ, рассекреченных в Латвии

На карточку агента под псевдонимом Вероника обратило внимание нижегородское сетевое издание «Коза-пресс». Подробности «Эху» рассказала главный редактор сайта Ирина Славина.

На фотографиях, которые есть в Интернете, игуменья Сергия запечатлена, в том числе, с патриархом Кириллом и супругой премьер-министра Дмитрия Медведева.