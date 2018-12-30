Данные игуменьи Дивеевского монастыря Сергии обнаружили в архивах КГБ, рассекреченных в Латвии
На карточку агента под псевдонимом Вероника обратило внимание нижегородское сетевое издание «Коза-пресс». Подробности «Эху» рассказала главный редактор сайта Ирина Славина.
На фотографиях, которые есть в Интернете, игуменья Сергия запечатлена, в том числе, с патриархом Кириллом и супругой премьер-министра Дмитрия Медведева.
Комментарии5
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bobiksdoh 30 декабря 2018 | 16:11
Да, не может быть! Наговаривают на женщину.
sagen 30 декабря 2018 | 16:15
Речь там идет не только об одной "монашке" "Веронике". Там же агент "Анатолий" - Миролюбов. Вообще все это приобрело довольно комическую форму. Агент КГБ по кличке "Михайлов" обвиняет агента КГБ по кличке "Антонов" в не каноничности его религии. На сегодня во главе УПЦ выбрали человека, никак не связанного ни с органами, ни с Москвой. Образование он получал в Греции и церковь в Украине по настоящему отделена от государства по причине демократии. Депутаты в Верховной Раде гаранты этого. А предпочтения президента это важный, но не решающий факт. Следующим президентом может стать атеист или того страшней - еврей.
polsan 30 декабря 2018 | 16:17
На сайте "Коза-пресс" информация достаточно подробная и даже фото карточки есть!
sasass 30 декабря 2018 | 16:19
Ничего особенного тут нет , наш патриарх тоже с президентом РФ рядом стоял...)))
balya 30 декабря 2018 | 16:38
Игуменья и патриарх - одного поля ягодки. А сколько таких "ягод".