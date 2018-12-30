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16:02, 30 декабря 2018

Псковские десантники и спецназовцы получили урезанную премию из-за строительства храма Минобороны

Псковские десантники и спецназовцы, по некоторым данным, получили урезанную премию из-за строительства храма Минобороны. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа». По словам источников издания, на общем собрании руководство объяснило военным, что все деньги ушли на главную церковь Российской армии, которая станет символом духовности русского воинства. В сообщении отмечается, что обычно эта была выплата, равная минимум трем зарплатам. У представителей командования она превышала сто тысяч рублей. Вместо этой суммы многим военнослужащим перечислили от 800 до 20 тысяч.

Комментарии

27

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testmeter 30 декабря 2018 | 16:09

Башни этого мрачного "храма" что-то очень ракеты напоминают. Это только у меня такие ассоциации?

pattrick1 30 декабря 2018 | 16:11

Псковские десантники и спецназовцы получили урезанную премию из-за строительства храма Минобороны...

Если чего-то не нравится, идите служить под знамёна Льва Пономарёва, в "Сеть" или в "Новое величие".

testmeter 30 декабря 2018 | 16:14

pattrick1: "Если чего-то не нравится" ///
Наоборот, мне нравится за дебилизмом российской "элиты" наблюдать

pattrick1 30 декабря 2018 | 16:21

testmeter:

Наблюдай, ведь на Украине не за чем наблюдать, ведь там до скуки всё правильно, особенно в вопросах религии и собственности храмов.

novyrusich 30 декабря 2018 | 16:42

pattrick1: В Украине все происходит исключительно по законам.
Если каких-то не хватает, то их принимают.
Вот РПЦ гонят с Украины строго по закону и с благословения Главы Мирового Православия - Вселенского Патриарха.

haldey 30 декабря 2018 | 16:23

testmeter: А мне нравится за закатом запада наблюдать)))
А псковские десантники и спецназовцы гнали мбхшников и прочея власовцев и в хвост, и в гриву))) И деньгами любовь к Родине никогда не меряли, но мбх не понять этого, и в этом залог нашего успеха)))

novyrusich 30 декабря 2018 | 16:37

haldey: За всче хорошее приходится платить.
Вот и ты платишь своей задницей

testmeter 30 декабря 2018 | 16:39

haldey: "за закатом запада наблюдать" ///
Из своего толчка с очком на дворе наблюдаешь? Уже какое десятилетие он "закатывается и загнивает"?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 30 декабря 2018 | 16:25

pattrick1: Псковские десантники и спецназовцы получили
урезанную премию из-за строительства храма Минобороны...
-
Пушечное мясо под хоругвиями -
аналог начала ПМВ за интересы Антанты Николаем 2-м.

sasass 30 декабря 2018 | 16:46

testmeter: "Авангард" с четырьмя прицепными двигателями 27 МАХами ....

tvitov66 30 декабря 2018 | 16:09

Еще и десятину полковому попику отслюнявят ... скрепы должны на что-то скрипеть

haldey 30 декабря 2018 | 16:26

tvitov66: А Ельцин платил столько, что нечего было слюнявить, да и жить было не на что, мы офицеры это хорошо запомнили, как дерьмократы любят нашу армию, и больше не поведемся ни на мбху ,ни на сшу и прочую ху...ню)))

imellendorf 30 декабря 2018 | 16:10

Хм. Да воякам вообще платить не надо. Правильно это сословие "людей в погонах" в 90-е опустили ниже плинтуса.

haldey 30 декабря 2018 | 16:28

imellendorf: Во-во, мы это помним и вам этого не простим никогда))) Давили вас и давить будем)))

testmeter 30 декабря 2018 | 16:11

Псковские десантники ведь "заблудились" еще в 2015 году. Им премия не положена

pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 16:11

высококачественная духовная скрепа должна быть дорогой. Хотя нефть, падла, дешевеет.

gvs 30 декабря 2018 | 16:13

Премировали "небесное воинство" за счет земного ))))

nissan_skyline_r34 30 декабря 2018 | 16:14

На фсё Воля Божья ... (с)

clandestino 30 декабря 2018 | 16:17

Логично. На таких же условиях потом можно будет построить храмы для учителей, медиков и прочих инженеров.

shmuel63 30 декабря 2018 | 16:19

Урезанные деньги можно компенсировать натурой - трофейной техникой, которая останется после отливки ступеней храма

ramun 30 декабря 2018 | 16:20

Надо бы им чем то компенсировать.
Гробиками,на пример.Или свечками.Или бесплатной службой за упокой.

roma_stolnyy 30 декабря 2018 | 16:22

Новые русские сказки. Глава I.

vladimir1967 30 декабря 2018 | 16:25

Путриотизм дорого стоит, должны уже привыкнуть.

(комментарий скрыт)

sergik100 30 декабря 2018 | 16:33

Это неправильно.

tv_victim 30 декабря 2018 | 16:33

Церковная десятина, че...

cromwel 30 декабря 2018 | 16:35

Ну ради такой духовности десантники могут и потерпеть . Будут считать что основание храма будет выложено не старой немецкой техникой а ихними деньгами.

compare 30 декабря 2018 | 16:36

надо бы уж было проектировать это сооружение,как минимум,на гусеничном ходу-мобильность,была бы "фишкой" №2(после ступеней из отличного немецкого металла)))

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