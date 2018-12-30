Псковские десантники и спецназовцы получили урезанную премию из-за строительства храма Минобороны...

Псковские десантники и спецназовцы, по некоторым данным, получили урезанную премию из-за строительства храма Минобороны. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа». По словам источников издания, на общем собрании руководство объяснило военным, что все деньги ушли на главную церковь Российской армии, которая станет символом духовности русского воинства. В сообщении отмечается, что обычно эта была выплата, равная минимум трем зарплатам. У представителей командования она превышала сто тысяч рублей. Вместо этой суммы многим военнослужащим перечислили от 800 до 20 тысяч.