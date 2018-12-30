Сергей Лавров пригрозил США ответными мерами в случае размещения ракет в Европе, которые запрещены соответствующим договором. Вашингтон ранее объявил о намерении выйти из соглашения. Москву обвиняют в нарушении его условий. Москва сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Сергей Лавров упрекнул страны Старого Света в том, что они цитата «следуют США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам». Лавров напомнил, что весь Евросоюз в числе ряда других государств ООН на прошлой неделе отклонил резолюцию России о сохранении действия соглашения. Документ поддержало 43 страны, против было 46, почти 80 воздержалось. По мнению главы МИДа, ЕС за то, чтобы договор перестал существовать и над Европой ещё цитата «опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных соглашением». Следующий шаг ответные меры России, предупредил Лавров. Президент Трамп в октябре объявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он был заключён президентами Горбачёвым и Рейганом больше 30ти лет назад. По версии США Россия не первый год нарушает условия договора. Москва это отрицает, призывает Вашингтон не разрывать соглашение, попутно заявляя, что Штаты мечтают об однополярном мире. Госсекретарь США Майкл Помпео в начале месяца сказал, что у Москвы есть два месяца на возвращение к выполнению условий договора. Иначе по его словам Вашингтон приостановит свои обязательства.