Лавров пригрозил США ответными мерами в случае размещения ракет в Европе, которые запрещены соответствующим договором
Сергей Лавров пригрозил США ответными мерами в случае размещения ракет в Европе, которые запрещены соответствующим договором. Вашингтон ранее объявил о намерении выйти из соглашения. Москву обвиняют в нарушении его условий. Москва сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Сергей Лавров упрекнул страны Старого Света в том, что они цитата «следуют США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам». Лавров напомнил, что весь Евросоюз в числе ряда других государств ООН на прошлой неделе отклонил резолюцию России о сохранении действия соглашения. Документ поддержало 43 страны, против было 46, почти 80 воздержалось. По мнению главы МИДа, ЕС за то, чтобы договор перестал существовать и над Европой ещё цитата «опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных соглашением». Следующий шаг ответные меры России, предупредил Лавров. Президент Трамп в октябре объявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он был заключён президентами Горбачёвым и Рейганом больше 30ти лет назад. По версии США Россия не первый год нарушает условия договора. Москва это отрицает, призывает Вашингтон не разрывать соглашение, попутно заявляя, что Штаты мечтают об однополярном мире. Госсекретарь США Майкл Помпео в начале месяца сказал, что у Москвы есть два месяца на возвращение к выполнению условий договора. Иначе по его словам Вашингтон приостановит свои обязательства.
Комментарии37
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kottigr1 30 декабря 2018 | 16:03
Шизофрения российской власти ..
" Путин сообщил Трампу, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по самой обширной повестке дня"
"Лавров пригрозил США ответными мерами в случае размещения ракет в Европе, которые запрещены соответствующим договором"
testmeter 30 декабря 2018 | 16:06
kottigr1: Такова она - открытость по-российски.
Открыли бачок и из него смердит русским духомЪ
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 16:07
testmeter: грустная лошадь занервничала. Не хочет дебилами США называть.
haldey 30 декабря 2018 | 16:18
pyco__mypucmo: Еще скажи, что мы твоей СШы испугались)))
Те уже, поджав хвост, наперегонки из сирии бегут))) Так будет и дальше)))
А Еурогейский союз всегда любил своих могильщиков, Наполеона и Гитлера, пусть сосут у Трампа, он их тоже туда же))) Голубой вагон (ну или вагон голубых) бежит, качается)))
Мы побеждали их всегда и сейчас победим)))
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 30 декабря 2018 | 16:22
Вашингтон ранее объявил
о намерении выйти из соглашения.
-
Гнилой шаг.
compare 30 декабря 2018 | 16:34
pretendent_2012: что-то в коммуняцкой методичке ,как у нищего в торбе: одни крошки да мусор...так,даже в совке не реагировали-там бы,хоть развернулись на три-пять предложений...херовые вы наследники своих красных "кхмеров",даже думать,и то,через задний прход стали...
kreamssdick 30 декабря 2018 | 16:36
Говномоскт Лавров лает на США, но его никто не слушает. Просрали Совок, просрем и Рашку.
rsilk 30 декабря 2018 | 16:08
kottigr1: Читая лаврова , понимаю, что "Мука" не только с Аргентины идет.
nestor199 30 декабря 2018 | 16:26
rsilk: Вы читаете не Лаврова, а Эхо ......... :)))
arabtom 30 декабря 2018 | 16:11
Интересно, какими мерами? Очередной мультик Федральному Собранию покажут?
zapadnay 30 декабря 2018 | 16:13
kottigr1:
Именно, шизофрения. В одной колонке стоят две новости, резко противоречивные одна другой. Сначала предлагают диалог по широкому кругу вопросов, затем тому же Вашингтону грозят.
malanoff 30 декабря 2018 | 16:30
kottigr1: Это кино. Трамп высунулся для диалога с Путиным в открытое окно , а ему Лавров лопатой хрясь по балу. Ну нормально ?
testmeter 30 декабря 2018 | 16:04
над Европой «опять нависла угроза» ///
Так не нависай, конь печальный...
sergirusso 30 декабря 2018 | 16:05
Штаны сымет плешак и покжет последствия Майдана?
sergey_volkov 30 декабря 2018 | 16:05
Ну зачем так пугать американцев. Одной морды лаврухи достаточно. Даже произносить ничего не надо.
midnightblues 30 декабря 2018 | 16:08
sergey_volkov: А если и Маньку подключить-
kreamssdick 30 декабря 2018 | 16:38
midnightblues: Маньку с танцем живота
idruker 30 декабря 2018 | 16:29
sergey_volkov: ну вообщем одна морда и есть. Больше пугать нечем
neyexo 30 декабря 2018 | 16:09
Если договор будет расторгнут, каждый размещает где хочет.
Что не так плохо, т.к. у Китая есть такие ракеты как против нас, так и против США, а у Франции и Англии ракеты средней дальности вообще не запрещались
alex949 30 декабря 2018 | 16:09
У рашки, как показывает исторический опыт кишка тонка !
beobachter 30 декабря 2018 | 16:10
Ответные меры-это нацеливание ядерных ракет на сираны Европы? Так это ж типичная тактика террористов- при невозможности достать вооброжаемого или настоящего противника убить или взять в заложники беззащитных мирных жителей....
arc1000i 30 декабря 2018 | 16:23
beobachter: Как учит нас Салтыков-Щедрин, кабзда должна прийти "не только оному лицу, но и самым отдалённым его единомышленникам".
prostovanya 30 декабря 2018 | 16:16
Лавров, наводящий ужас...
ramun 30 декабря 2018 | 16:16
Самое главное последовательно принимать ответные меры.
Пока денегхватает.
graeshoppe 30 декабря 2018 | 16:19
Блин, а с фотографии-то глазом косит уже не тот Инкетат, над которым столь привычно ухахатываться, а бешеный полоумный кентавр, который чувствует, что за все преступления с него в конце концов сдерут шкуру. Живьём.
clandestino 30 декабря 2018 | 16:20
Нехорошо дочке своей грозить
prade 30 декабря 2018 | 16:20
"Лавров пригрозил США ответными мерами"
Неужели МИД России возьмет на работу еще одного спикера (тролля) в ответ на действия США?
klegg 30 декабря 2018 | 16:20
лютый дед
profi1962 30 декабря 2018 | 16:21
Ой боюсь,боюсь, шиндарахни "Авангардом" по своей дочке с внуками в США и Путинским в Голландии и особняку Соловьева, бывшей жене Пескова в Париже, Шучиса в Швейцарии, Лужкову в Австрии и Шувалова в Англии.
mr_samgin 30 декабря 2018 | 16:29
Россия разместит ракеты в Мексике и Канаде?
piterrr 30 декабря 2018 | 16:31
Уверен, что теперь для всех США праздник не праздник и жизнь просто не жизнь раз им пригрозила такая интенсивно обиженная гэбистская лошадь!
compare 30 декабря 2018 | 16:32
сюрреализм наших дней:"лавров пригрозил америке"....а других,дипломатических средств разрешения проблем.уже нет в загашнике? и что должна сделать "другая" сторона "пригрозительного диалога2? судя по-всему,уже привыкшие к такому "штилю" общения,не заметят очередной "пригрозки"?
sasass 30 декабря 2018 | 16:36
США выходит из всех договоров , потому что уверены , что Россия уже полумертвый лев в лапах с ржавыми термоядерными баллистическими ракетами с летальными программами управления....)))
pulalala 30 декабря 2018 | 16:36
Этот лавровый лист даже в борщ не годится.
Фуууууу........
chubuk 30 декабря 2018 | 16:40
"Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"
gregor 30 декабря 2018 | 16:40
Лавров пригрозил США ответными мерами в случае размещения ракет в Европе, которые запрещены соответствующим договором
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Лавров пригрозил США , что если будут так себя вести ,то будет ,как вчера .
А что было вчера ,спросили США .
А вчера забрали велосипед и не отдали .
alex_melnikov Алексей Мельников 30 декабря 2018 | 16:43
Нюрнберг. Риббентроп. Судьба.