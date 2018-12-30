Кураев: Массовая вербовка священнослужителей в Риге вызывает много вопросов

В опубликованных карточках из архива КГБ Латвийской ССР, были обнаружены многие имена священнослужителей, сотрудничающих с органами госбезопасности. Массовая вербовка священнослужителей в Риге по данным рассекреченной картотеки вызывает много вопросов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев.

«Что касается рижских документов, то там есть один вопрос, это не означает, что они поддельные, но у меня главный вопрос — там сложности даты вербовки. Согласно этим учетным карточкам, они все завербованы в середине 80-х годов, и причем это не мальчики и девочки. Это меня несколько удивляет. Почему КГБ так поздно к ним проявило интерес, и почему они, не будучи детьми, которые еще не могут особо защищаться, в условиях близких к перестройке, и, живя в более европейской среде, почему они на это пошли? Массовость и такой пакет имен вызывает вопросы», — сказал он.

А.Кураев добавил, что было бы более для всех «полезно, если бы работа была продолжена — не только карточки были опубликованы, но и материалы, которые с ними связаны».

По словам диакона, среди священнослужителей было много «спящих агентов», которые «давали согласие, но ничего для этого не делали многие года».

«Но если совпадает дата заведения подобной агентурной карточки и карьерный взлет этого человека, то тут есть основания сложить два и два», — отметил А.Кураев.

Ранее в латвийских соцсетях появилась информация о том, что в картотеке содержатся имена Митрополита Рижского и всея Латвии Александра (псевдоним «Читатель»), игуменьи Сергии Дивеевского монастыря Нижегородской епархии РПЦ и других.