Кураев: Массовая вербовка священнослужителей в Риге вызывает много вопросов
В опубликованных карточках из архива КГБ Латвийской ССР, были обнаружены многие имена священнослужителей, сотрудничающих с органами госбезопасности. Массовая вербовка священнослужителей в Риге по данным рассекреченной картотеки вызывает много вопросов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев.
«Что касается рижских документов, то там есть один вопрос, это не означает, что они поддельные, но у меня главный вопрос — там сложности даты вербовки. Согласно этим учетным карточкам, они все завербованы в середине 80-х годов, и причем это не мальчики и девочки. Это меня несколько удивляет. Почему КГБ так поздно к ним проявило интерес, и почему они, не будучи детьми, которые еще не могут особо защищаться, в условиях близких к перестройке, и, живя в более европейской среде, почему они на это пошли? Массовость и такой пакет имен вызывает вопросы», — сказал он.
А.Кураев добавил, что было бы более для всех «полезно, если бы работа была продолжена — не только карточки были опубликованы, но и материалы, которые с ними связаны».
По словам диакона, среди священнослужителей было много «спящих агентов», которые «давали согласие, но ничего для этого не делали многие года».
«Но если совпадает дата заведения подобной агентурной карточки и карьерный взлет этого человека, то тут есть основания сложить два и два», — отметил А.Кураев.
Ранее в латвийских соцсетях появилась информация о том, что в картотеке содержатся имена Митрополита Рижского и всея Латвии Александра (псевдоним «Читатель»), игуменьи Сергии Дивеевского монастыря Нижегородской епархии РПЦ и других.
Комментарии5
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heklya 30 декабря 2018 | 15:46
Массовая вербовка агентов в СССР у меня не вызывает вопросов: план и приписки к плану.......
don_ballon 30 декабря 2018 | 15:47
Давление тайной полиции при вербовке может быть невыносимым, а человек слаб. Но это касаемо мирян, а священник, согласившийся работать на тайную полицию, такой же слуга бога, как и Лукавый. Он обманывает прихожан, ибо и слово его, и дело небогоугодны.
mavviomy 30 декабря 2018 | 15:57
don_ballon: эта церковь была созданна Сталиным, кто-то ждет от нее благость? Разве только сталинисты...
croaker 30 декабря 2018 | 15:57
А сам Кураев так ли уж безгрешен в этом плане?
edward_sakash 30 декабря 2018 | 16:21
Очевидно, что стукачей в России намного больше среди всех социальных групп.
Каждый третий студент российских вузов - стукач.