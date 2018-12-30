В аэропорту Ростова-на-Дону задержан пассажир, ударивший бортпроводника
Он курил на борту во время рейса из Москвы и напал на члена экипажа, сделавшего ему замечание, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МВД. Пассажира доставили в дежурную часть. На него составили протокол о появлении нетрезвым в общественных местах.
Комментарии2
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apolosha 30 декабря 2018 | 15:37
Варвары..
prostovanya 30 декабря 2018 | 15:55
apolosha: Точно! Не дают покурить, когда очень хочется.