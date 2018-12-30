«Нафтогаз» Украины собирается взыскать с Газпрома более двух млрд долларов после выигранного арбитража в Стокгольме...

«Нафтогаз» Украины собирается взыскать с Газпрома более двух миллиардов долларов после выигранного арбитража в Стокгольме. Об этом председатель правления украинской компании Андрей Коболев написал в статье для издания «Экономическая правда». По его словам, в качестве компенсации «Нафтогаз» планирует арестовать активы «Газпрома» в Европе, в частности, — акции компаний, владеющих «Северным потоком», «Северным потоком-2» и «Голубым потоком». Коболев также напомнил, что «Нафтогаз» подал иск против России за захват активов в Крыму на сумму пять миллиардов долларов. В феврале этого года стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку газа в рамках транзитного договора. С учетом долга Украины – размером чуть больше 2 миллиардов долларов – «Газпром» остался должен около 2,5 миллиардов. «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания, но по ходатайству «Газпрома» процесс был приостановлен, — напоминает РБК.