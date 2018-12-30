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15:31, 30 декабря 2018

«Нафтогаз» Украины собирается взыскать с Газпрома более двух млрд долларов после выигранного арбитража в Стокгольме

«Нафтогаз» Украины собирается взыскать с Газпрома более двух миллиардов долларов после выигранного арбитража в Стокгольме. Об этом председатель правления украинской компании Андрей Коболев написал в статье для издания «Экономическая правда». По его словам, в качестве компенсации «Нафтогаз» планирует арестовать активы «Газпрома» в Европе, в частности, — акции компаний, владеющих «Северным потоком», «Северным потоком-2» и «Голубым потоком». Коболев также напомнил, что «Нафтогаз» подал иск против России за захват активов в Крыму на сумму пять миллиардов долларов. В феврале этого года стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку газа в рамках транзитного договора. С учетом долга Украины – размером чуть больше 2 миллиардов долларов – «Газпром» остался должен около 2,5 миллиардов. «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания, но по ходатайству «Газпрома» процесс был приостановлен, — напоминает РБК.

Комментарии

19

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kottigr1 30 декабря 2018 | 15:39

Арест акций "Газпрома" по "Северному потоку-2" в счет долгов "Газпрома" перед Украиной.. «Нафтогаз» бьёт по больному месту Владимира Владимировича !

pattrick1 30 декабря 2018 | 15:44

«Нафтогаз» Украины собирается взыскать с Газпрома более двух млрд долларов после выигранного арбитража в Стокгольме...

Заплатите украинцам всё что должны и ждите тот счастливый для всех россиян день, когда откроется "Северный поток - 2" и закроются вентиля транзитных труб через Украину. Надо будет мне сохранить этот ролик, про то как как закрывается и разрезается последняя труба через Украину.

kottigr1 30 декабря 2018 | 15:46

pattrick1: А почему же Путин уже сейчас не закрутит вентили на трубе с газом через Украину ?.. Ссыт ?

homa_brutt 30 декабря 2018 | 15:55

kottigr1: А чего ссать-то? Просто выполняются договора с западными покупателями газа. Через год с этими объёмами справится, в том числе, СП2. После этого бандерлоги с чувством выполненного патриотического долга могут сдать трубу в металлолом и этот день обьявить очередным празником "Перемоги" и " Мы здобули".

kottigr1 30 декабря 2018 | 15:59

homa_brutt: Для Украины транзит газа через свою ГТС в бюджет приносит копейки.. Они выполняют свои обязательства перед европейскими деловыми партнерами. А вот почему Путин на карачках ползает со своим газом вообще непонятно.. Если такой брутальный, что же так боится остановить прокачку ?

tv_victim 30 декабря 2018 | 16:05

kottigr1: Скаклы десятилетиями тырили газ из трубы. Тырят и сейчас. Но ничего, скоро будут локти до костей грызть!

kottigr1 30 декабря 2018 | 16:06

tv_victim: Кроме "Газпрома" российский газ никто не тырит..

homa_brutt 30 декабря 2018 | 16:10

kottigr1: /Для Украины транзит газа через свою ГТС в бюджет приносит копейки.. /
Чего??? 3 лярда ежегодно-это комейки???
Ну, чо, у богатых свои причуды...

kottigr1 30 декабря 2018 | 16:15

homa_brutt: Три лярда - это общая стоимость услуга, а чистая прибыль с этих 3 ярдов чепуховая...

kottigr1 30 декабря 2018 | 16:20

kottigr1: Вся чистая прибыль «Нафтогаза» ежегодно составляет от 1 до 1,5 млрд долларов и из этой суммы прибыль именно с прокачки газа "Газпрома" хорошо если составляет половину..

homa_brutt 30 декабря 2018 | 16:28

kottigr1: Так, тем более,чего же Климкин с Парасём опу рвут, требуя отменить СП2 и обязательно сохранить транзит через Украину???

kottigr1 30 декабря 2018 | 16:36

homa_brutt: Украина получает газ по сложившейся схеме, зачем ей издержки по перестройке своего ГТХ.. ?

sg115 30 декабря 2018 | 16:17

kottigr1:
Так скаклообразые бабуины и этим грошам рады. Других то источников существования нет. Все про.. скакали долбоебы

kottigr1 30 декабря 2018 | 16:22

sg115: Вот ты и бесплатному валежнику в российских лесах рад.. Чего с тебя ещё можно взять ?

(комментарий скрыт)

idruker 30 декабря 2018 | 15:46

От этого дохлого осла даже ушей не получишь

(комментарий скрыт)

efilika 30 декабря 2018 | 15:48

вот это верно! Раньше ворам руки отрубали, а наши распоясались.

detul 30 декабря 2018 | 15:55

Ну как говорят, надежда умирает последней .... Лучше бы пробовали денег заработать. Хотя в случае зарабатывания их гораздо труднее рассовать по карманам. А тут придут 2 - 5 ярдов .... и исчезнут, тем более, что украинские чиновники уже обучены этому фокусу.

sergey_volkov 30 декабря 2018 | 15:56

в счет долгов "Газпрома" перед Украиной - уже анекдот. Путя лузер. Так вот он зачем корабли обстрелял. Денежки ведь свои отдавать нужно. Он же рассея.

sapiens17 30 декабря 2018 | 16:04

Всей Россией будем выплачивать.
Когда повысят тариф - 1 июля?

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