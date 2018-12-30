Путин сообщил Трампу, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по самой обширной повестке дня
Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по самой обширной повестке дня. Об этом президент России написал американскому лидеру в новогоднем поздравлении.
Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер направил поздравления своим зарубежным коллегам. Путин написал, в том числе, британской королеве Елизавете II и премьеру Терезе Мэй. Он попросил их передать пожелания процветания и благополучия британскому народу.
Комментарии18
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kottigr1 30 декабря 2018 | 15:37
Трамп вроде же ясно высказался.. Пока Путин не отдаст Украине взятых в заложники украинских моряков, никаких обсуждений с РФ со стороны США не будет..
ajsenev 30 декабря 2018 | 15:43
А где традиционная фраза: "Разговор состоялся по инициативе американской стороны"? В данном случае она бы звучала так "В ответном поздравлении...". Ан нет, пришлось прогнуться и поздравить первым. Может быть и опаздывать на встречи перестанет. Не повышает это авторитет.
tvitov66 30 декабря 2018 | 15:45
kottigr1: "Нас никто не слушал — послушайте сейчас!" сказал нацЛидер и после мультиков показал старую советскую разработку "Альбатрос", переименованную в "Авангард". От "Альбатроса" отказались еще в 1987г из-за его дороговизны, ненадежности технологии и большой заметности во всём электромагнитном диапазоне плазменного шлейфа
tvitov66 30 декабря 2018 | 15:38
Вошь_дь желает наПУжать Трампа гиперПУком внатуре
cromwel 30 декабря 2018 | 15:40
Вова мог бы в знак примирения Трампу пару мешков батькиной картошки и шматок сала переслать. Пустячок а приятно!
peresvet73 30 декабря 2018 | 15:41
Путин подписал акт о капитуляции
maya11 30 декабря 2018 | 16:31
peresvet73: Если бы он это сделал, если бы были мозги, он отпустил бы моряком, сворованных вместе с суднами.
idruker 30 декабря 2018 | 15:42
Живо себе представил как премьер британии будет передавать британскому народу наилучшие пожелания от путина.
piterrr 30 декабря 2018 | 15:44
Вот ведь как надрывается гопник подзаборный навязать цивилизации свою старческую гэбистскую тушку !
mavviomy 30 декабря 2018 | 15:51
Как унизительно этот чукча просит аудиенцию у американского президента!
kazlevich1949 30 декабря 2018 | 15:55
А Господу Богу то чего это Владимир Владимирович ничего не прислал на Новый Год? Обижается старик - всё к концу года внутри своего образа и подобия для своей любимой России тщательно по понятиям разрулил - а поздравления Терезе Мэй?
testmeter 30 декабря 2018 | 15:58
С ракетой Трампа поздравлял?
Тридцать махов пожелал?
beobachter 30 декабря 2018 | 16:01
,,,,А в это время министерство пропаганды Лаврова-Захаровой и кисель-ТВ рассказывают россиянцам, какие гнусные твари эти главы государств и их народы.....
sergirusso 30 декабря 2018 | 16:07
Осталось договориться о позе, в которой плешак отдастся рыжему.
profi1962 30 декабря 2018 | 16:24
Вы там определитесь с США, что договариваться будем или пугать.
natalia2108 30 декабря 2018 | 16:26
"Москва открыта..." Это жалкое заигрывание и пустое кокетство, никто ни к чему не готов. Моё мнение.
proto_psb 30 декабря 2018 | 16:27
С одной стороны, пугают якобы готовым новым оружием, с другой, - не закрывайте двери, пожалуйста!!!???
nick_yalta_ua 30 декабря 2018 | 16:44
Вот и фсе, стадия торга началась. Да-а, плохи ваши дела, москвитяне.