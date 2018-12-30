Путин сообщил Трампу, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по самой обширной повестке дня

Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по самой обширной повестке дня. Об этом президент России написал американскому лидеру в новогоднем поздравлении.

Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер направил поздравления своим зарубежным коллегам. Путин написал, в том числе, британской королеве Елизавете II и премьеру Терезе Мэй. Он попросил их передать пожелания процветания и благополучия британскому народу.