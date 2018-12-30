СМИ: Игуменья Сергии Серафимо-Дивеевского монастыря была завербована как агент КГБ
Игуменья Сергии Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской епархии РПЦ была завербована как агент КГБ в 1987 году, что подтверждается публикацией рассекреченных архивов КГБ в Латвии. О своей находке рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор и учредитель сетевого издания «KozaPress» Ирина Славина.
«Я обратилась к первоисточнику, зашла на сайт, где размещены рассекреченные латвийские архивы КГБ, и нашла карточку игуменьи. В настоящее время Вероника — она же Александра Георгиевна Конкова, она же игуменья Сергия — возглавляет один из самых влиятельных монастырей страны Серафимо-Дивеевский монастырь, куда ежегодно стекаются масса паломников», — сказала она.
И.Славина считает, что «это все взаимосвязано» — причастность матушки Сергии к КГБ и та коммерческая деятельность, которую развил Дивеевский монастырь в настоящее время.
«Это наша история. Кроме того, много разговоров ходило о причастности патриарха к КГБ, но не было конкретных доказательств. Сегодня мы видим на примере довольно мелких иерархов РПЦ, что это все, кончено, может быть правдой», — подчеркнула она.
Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии всплыло в архивах Комитета госбезопасности, рассекреченных Латвией. Согласно данным синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, игуменья Сергия родилась под Москвой. В 1981 году поступила в Рижский монастырь, где через год была пострижена. Проходила послушание благочинной в скиту Рижской обители.
Комментарии8
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aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 15:19
Достойнейшая кандидатка для стукачества.
kottigr1 30 декабря 2018 | 15:26
aleks50: Утром 9 сентября 1990 года Александр Мень торопился в церковь на литургию, когда к нему подбежал какой-то человек и протянул записку. Мень вынул из кармана очки и начал читать. В это время из кустов выскочил другой человек и с силой ударил его сзади топором (по другой версии — сапёрной лопаткой). Обливаясь кровью, священник направился к станции. По пути женщина спросила: «Кто вас, отец Александр?». «Да нет, никто, я сам!» — ответил он. Потом, теряя силы, повернул назад, к дому, дошёл до калитки и упал.
novyrusich 30 декабря 2018 | 15:21
Игуменья Сергии Серафимо-Дивеевского монастыря была завербована как агент КГБ
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А кто не был завербован из служителей РПЦ?
были такие, но редкие единицы.
Назначение любого священника на приход епископ согласовывал с КГБ.
Если священник не давал подписку о сотрудничестве, то назначение на хороший богатый приход не могло состояться.
Только на нищий и захудалый деревенский приход назначали таких.
polsan 30 декабря 2018 | 15:46
novyrusich: Попытался в этом архиве после регистрации найти её карточку! У меня не получилось, может у Вас получится дайте ссылку! Если не лень возится!
novyrusich 30 декабря 2018 | 16:06
polsan: Возиться лень. Да и навыка работы с архивами не имею.
А сведения у мня еще с 90-х от людей, которым верю. В том числе и верующих.
Искренне и глубоко верующих
polsan 30 декабря 2018 | 16:40
novyrusich: уже не надо! ) Там кроме карточки ничего нет! ) А карточка в сети уже давно есть!
tag188 30 декабря 2018 | 15:25
Латыши молодцы. Остается надеяться, что и в России когда-нибудь опубликуют архивы КГБ-ФСБ. Страна должна знать своих "героев".
detul 30 декабря 2018 | 15:50
Во всем мире, все без исключения спецслужбы вербуют сексотов. Но только у россиян это вызывает некое возмущение. ...