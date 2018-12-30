СМИ: Игуменья Сергии Серафимо-Дивеевского монастыря была завербована как агент КГБ

Игуменья Сергии Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской епархии РПЦ была завербована как агент КГБ в 1987 году, что подтверждается публикацией рассекреченных архивов КГБ в Латвии. О своей находке рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор и учредитель сетевого издания «KozaPress» Ирина Славина.

«Я обратилась к первоисточнику, зашла на сайт, где размещены рассекреченные латвийские архивы КГБ, и нашла карточку игуменьи. В настоящее время Вероника — она же Александра Георгиевна Конкова, она же игуменья Сергия — возглавляет один из самых влиятельных монастырей страны Серафимо-Дивеевский монастырь, куда ежегодно стекаются масса паломников», — сказала она.

И.Славина считает, что «это все взаимосвязано» — причастность матушки Сергии к КГБ и та коммерческая деятельность, которую развил Дивеевский монастырь в настоящее время.

«Это наша история. Кроме того, много разговоров ходило о причастности патриарха к КГБ, но не было конкретных доказательств. Сегодня мы видим на примере довольно мелких иерархов РПЦ, что это все, кончено, может быть правдой», — подчеркнула она.

Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии всплыло в архивах Комитета госбезопасности, рассекреченных Латвией. Согласно данным синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, игуменья Сергия родилась под Москвой. В 1981 году поступила в Рижский монастырь, где через год была пострижена. Проходила послушание благочинной в скиту Рижской обители.