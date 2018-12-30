В Москве открылась станция метро «Савёловская» Большой кольцевой линии
Она пересекает действующую «серую» ветку подземки, дает возможность дополнительной пересадки. От новой станции будет удобно добираться до «Петровского парка», «ЦСКА», «Динамо», а также до «Новопеределкино» и «Рассказовки», сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал новую станцию замечательным подарком москвичам.
Комментарии2
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arc1000i 30 декабря 2018 | 15:19
Собянин - это вам не деревенский дурачок Лёха Навальный!
neyexo 30 декабря 2018 | 15:24
Все благодаря Собянину