Задержан попутчик пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Девушка исчезла неделю назад, после того как согласилась подвезти мужчину, который, как оказалось, ранее был судим за сексуальные преступления и мошенничество.
Подозреваемого в причастности к пропаже 29-летней Ирины Ахматовой задержали во Владимирской области, его доставили в Москву на допрос. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в МВД. По данным следствия, 23 декабря девушка на автомобиле Audi выехала из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через специальный сервис BlaBlaCar. Она предупредила об этом мужа, последний раз Ахматова созванивалась с ним около 9 часов вечера, однако потом перестала выходить на связь. Родственники девушки обратились в полицию, вскоре был установлен подозреваемый, его объявили в розыск. Позже появились слухи о том, что похититель связался с мужем девушки и требовал за нее выкуп. Однако сам супруг эту информацию опроверг. Телеканала 360 он рассказал, что машину девушки обнаружили в Ярославле, ее внутри не оказалось, а регистрационные знаки автомобиля лежали в багажнике. По информации, ярославского издания 76.ru, Audi была вымыта изнутри и снаружи. Как сообщается, следователи продолжают искать девушку.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Комментарии3
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encopresis 30 декабря 2018 | 15:28
Сюжет о человеческой дурости для Тарантино или Коэнов.
pattrick1 30 декабря 2018 | 15:54
23 декабря девушка на автомобиле Audi выехала из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через специальный сервис BlaBlaCar...
Самое дорогое на земле, сказал Фокс, это глупость, потому что за неё дороже всего приходится платить... (Место встречи изменить нельзя)
malanoff 30 декабря 2018 | 16:03
pattrick1: Патрик , у тебя сейчас в попутчиках нынешняя власть. Расплачиваться тебе за свою глупость придется самому.