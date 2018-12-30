Задержан попутчик пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Девушка исчезла неделю назад, после того как согласилась подвезти мужчину, который, как оказалось, ранее был судим за сексуальные преступления и мошенничество.

Подозреваемого в причастности к пропаже 29-летней Ирины Ахматовой задержали во Владимирской области, его доставили в Москву на допрос. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в МВД. По данным следствия, 23 декабря девушка на автомобиле Audi выехала из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через специальный сервис BlaBlaCar. Она предупредила об этом мужа, последний раз Ахматова созванивалась с ним около 9 часов вечера, однако потом перестала выходить на связь. Родственники девушки обратились в полицию, вскоре был установлен подозреваемый, его объявили в розыск. Позже появились слухи о том, что похититель связался с мужем девушки и требовал за нее выкуп. Однако сам супруг эту информацию опроверг. Телеканала 360 он рассказал, что машину девушки обнаружили в Ярославле, ее внутри не оказалось, а регистрационные знаки автомобиля лежали в багажнике. По информации, ярославского издания 76.ru, Audi была вымыта изнутри и снаружи. Как сообщается, следователи продолжают искать девушку.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».