Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении работы

Это связано с отзывом лицензии у страховщика – компании «Якорь». К самому туроператору претензий не было, сказала в эфире телеканала РБК начальник правового управления Федерального агентства по туризмом Изо Арахамия.

В самой компании «Атурис-тур» сказали, что проблемы могут возникнуть примерно у тридцати туристов. Сейчас туроператор обзванивает этих людей, пытаясь решить проблему.