В российском МИДе считают безосновательными обвинения в публикации данных журналистов Би-би-си
Об этом «Эху Москвы» сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.
В середине этой недели на сайте «Пикабу» и других развлекательных и информационных ресурсах появился список сотрудников Би-би-си, работающих в России. Перед публикацией в российском МИДе говорили, что готовят ответ на обнародование данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ.
Накануне всемирная служба Би-би-си сообщила, что направила в МИД России официальную жалобу из-за утечки личных данных своих российских сотрудников.
Комментарии1
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kottigr1 30 декабря 2018 | 15:07
Маша.. Без танцев на шесте.. Не верим !