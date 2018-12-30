В российском МИДе считают безосновательными обвинения в публикации данных журналистов Би-би-си

Об этом «Эху Москвы» сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

В середине этой недели на сайте «Пикабу» и других развлекательных и информационных ресурсах появился список сотрудников Би-би-си, работающих в России. Перед публикацией в российском МИДе говорили, что готовят ответ на обнародование данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ.

Накануне всемирная служба Би-би-си сообщила, что направила в МИД России официальную жалобу из-за утечки личных данных своих российских сотрудников.