В Новой Москве неизвестные спровоцировали ДТП и похитили у водителя больше миллиона рублей
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД. Инцидент произошел в поселке Коммунарка. Джип перегородил проезд Тойоте, на которой ехал бизнесмен. Из внедорожника вышли трое мужчин в масках. Они пригрозили предпринимателю пистолетами и автоматом, забрали сумку с деньгами и скрылись. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии4
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detul 30 декабря 2018 | 14:40
Если бы в России разрешили свободное ношение короткоствола, то могли бы быть убитые ... а так, кто-то вечером напьется и все ....
j_partizan 30 декабря 2018 | 14:49
detul: Если бы в России разрешили свободное ношение короткоствола
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То будут сначала убивать, а уже потом, у трупа изымать деньги
detul 30 декабря 2018 | 14:58
j_partizan: Я это и имел ввиду.
bugbugbug 30 декабря 2018 | 14:57
И это в Москве, что говорить про замкадье. "Вы что, хотите как в 90-е?" (c)