В Новой Москве неизвестные спровоцировали ДТП и похитили у водителя больше миллиона рублей

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД. Инцидент произошел в поселке Коммунарка. Джип перегородил проезд Тойоте, на которой ехал бизнесмен. Из внедорожника вышли трое мужчин в масках. Они пригрозили предпринимателю пистолетами и автоматом, забрали сумку с деньгами и скрылись. Возбуждено уголовное дело.