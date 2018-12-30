Сформирована комиссия для расследования причин крушения вертолета в районе аэропорта Улан-Удэ

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин крушения вертолета в районе аэропорта Улан-Удэ. Авария произошла сегодня утром. Погибли командир воздушного судна и три пассажира. Как сообщает агентство ТАСС, в числе жертв – бизнесмен Сергей Рогов, владелец торгово-развлекательного центра в столице Бурятии. Также погибли его друзья. Они направлялись на рыбалку. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.