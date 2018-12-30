Дональд Трамп назвал дело о сговоре его предвыборного штаба с Россией величайшим обманом в истории политики США
Об этом американский лидер написал в Твиттере. Она также добавил, что при его предшественнике Бараке Обаме Минюст США и ФБР намеренно сфальсифицировали расследование, пытаясь помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.
Комментарии7
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haldey 30 декабря 2018 | 14:45
Америка, отстаешь от графика))) Пора и вам в желтых жилетах праздновать)))
А то, что такое, только главную елку не смогли зажечь)))
А у нас такая красота к новому году везде))) Мы не идем в Европу, мы делаем здесь хорошо)))
А гейропа идет в жжж-пу, широко шагает)))
in_cat_we_trust 30 декабря 2018 | 14:53
haldey: у вас вместо головы жопа с ушами, идите на куй, .будьте любезны
kottigr1 30 декабря 2018 | 14:47
«Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу» - подумал Трамп, узнав результаты расследования специального прокурора Мюллера.
haldey 30 декабря 2018 | 14:48
Всех с наступающим Новым годом)))
Здоровья, счастья, радости в 2019 году)))
pulalala 30 декабря 2018 | 14:54
Верю Трумпу как себе самому.
Ну, только Вовке верю больше.
greeg1 30 декабря 2018 | 14:57
Трамп мой Президент.
andy66 30 декабря 2018 | 15:01
"Нас там ваще не было!" (С)