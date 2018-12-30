По меньшей мере, 13 человек погибли в ходе столкновений в день парламентских выборов в Бангладеш...

Об этом сообщает местная газета Дейли Стар. Число пострадавших оценивается в несколько сотен. Издание отмечает, что люди погибли как в ходе столкновений сторонников противостоящих политических сил, так и в результате стрельбы полицейским, которым пришлось применить оружие, чтобы остановить людей, атаковавших избирательные участки.