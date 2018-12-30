Несколько тысяч человек приняли участие в акции против политики президента Сербии в Белграде

Это уже четвертое антиправительственное шествие за последнее время. участники скандировали «Вучич – вор!», говорили, что президент является самодержцем, а правящая партия полностью коррумпирована. Митингующие требовали прекратить нападки на оппозиционеров и обеспечить свободу СМИ, сообщает агентство Reuters. Следующую акцию протеста назначили на 6 января. Президент Александр Вучич заявил, что готов обсудить требования оппозиции. Все обвинения в коррупции он отверг.