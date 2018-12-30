Несколько тысяч человек приняли участие в акции против политики президента Сербии в Белграде
Это уже четвертое антиправительственное шествие за последнее время. участники скандировали «Вучич – вор!», говорили, что президент является самодержцем, а правящая партия полностью коррумпирована. Митингующие требовали прекратить нападки на оппозиционеров и обеспечить свободу СМИ, сообщает агентство Reuters. Следующую акцию протеста назначили на 6 января. Президент Александр Вучич заявил, что готов обсудить требования оппозиции. Все обвинения в коррупции он отверг.
Комментарии3
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haldey 30 декабря 2018 | 14:40
Париж уже встречает новый год в желтых жилетах, поздравим луноликих)))
Будете еще лезть к славянам, всем устроим праздники незабываемые)))
kottigr1 30 декабря 2018 | 14:43
haldey: Ещё один друган Путина готовится получить поджопник от своего народа ? Странная аура среди его друзей..
ed10075 30 декабря 2018 | 14:51
"Президент - вор!", не лозунг, а констатация действительности.