Представители компании Твиттер согласились обсудить с Роскомнадзором вопрос хранения данных в России
Встреча должна состояться в январе, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе регулятора. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил компаниям Фейсбук и Твиттер штрафом в пять тысяч рублей, если они не перестанут хранить данные россиян за границей.
Комментарии2
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kottigr1 30 декабря 2018 | 14:41
- Так.. Давайте свои серверы для хранения - сказали в Твиттере Роскомнадзору.
- Вы русофобы - ответил им Роскомнадзор..
black_velvet 30 декабря 2018 | 15:04
*** Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил компаниям Фейсбук и Твиттер штрафом в пять тысяч рублей ***
Чудовищный штраф, да. Фейсбук и Твиттер в панике.