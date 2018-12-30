Представители компании Твиттер согласились обсудить с Роскомнадзором вопрос хранения данных в России

Встреча должна состояться в январе, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе регулятора. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил компаниям Фейсбук и Твиттер штрафом в пять тысяч рублей, если они не перестанут хранить данные россиян за границей.