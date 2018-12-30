В ночь на понедельник свой третий матч на молодежном чемпионате мира сыграет сборная России
Россияне пока одержали две победы. Первая над датчанами оставила у специалистов неоднозначное впечатление. С одной стороны команда не пропустила и счет был крупным 4-0, с другой качество игры оставляло желать лучшего. Вторая, над чехами, была скромнее — всего лишь 2-1, но оценки оказались намного более комплиментарными. Россияне забросили две шайбы в большинстве после быстрых атак и были на площадке весьма боевиты, отвечая на явную грубость чехов. Наши сегодняшние соперники – швейцарцы провели два очень упорных поединка. Сборной Чехии они проиграл в овертайме со счетом 1-2, кроме того дали бой канадцам, которым уступили в дополнительное время, правда всего лишь одну шайбу 2-3, так что матч ожидается весьма тяжелым.
Матч Россия – Швейцария начнется в 4 утра по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.
Комментарии4
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kuchumka 30 декабря 2018 | 14:08
Удачи нашим русским парням!
chapter_2 30 декабря 2018 | 14:23
Новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов категорически выступил против аннексии Россией Крымского полуострова. 22-летний гроссмейстер из РФ убежден, что через несколько десятков лет его соотечественникам будет стыдно за этот эпизод истории.
А что думают о Крымнаш молодые российские хоккеисты?
kit07_12 30 декабря 2018 | 14:33
//Россияне забросили две шайбы в большинстве после быстрых атак//
Вообще-то россияне забросили две шайбы в меньшинстве.
Эх, Эхо, Эхо...
polsan 30 декабря 2018 | 14:43
kuchumka: одноклеточный нацик, значит ты не всю сборную приветствуешь! ))