В ночь на понедельник свой третий матч на молодежном чемпионате мира сыграет сборная России

Россияне пока одержали две победы. Первая над датчанами оставила у специалистов неоднозначное впечатление. С одной стороны команда не пропустила и счет был крупным 4-0, с другой качество игры оставляло желать лучшего. Вторая, над чехами, была скромнее — всего лишь 2-1, но оценки оказались намного более комплиментарными. Россияне забросили две шайбы в большинстве после быстрых атак и были на площадке весьма боевиты, отвечая на явную грубость чехов. Наши сегодняшние соперники – швейцарцы провели два очень упорных поединка. Сборной Чехии они проиграл в овертайме со счетом 1-2, кроме того дали бой канадцам, которым уступили в дополнительное время, правда всего лишь одну шайбу 2-3, так что матч ожидается весьма тяжелым.

Матч Россия – Швейцария начнется в 4 утра по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.