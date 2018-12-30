В Демократической республике Конго сегодня проходят президентские и парламентские выборы

В них могут участвовать не все жители страны. Причиной, в том числе, стала вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола.

Выборы в Демократической республике Конго должны были пройти еще два года назад, однако незадолго до них был принят закон, по которому кампания может быть назначена только после переписи населения. С тех пор дата голосования неоднократно переносилась, а жители требовали отставки нынешнего президента Жозефа Кабилы. Окончательной датой должно было стать 23 декабря, однако пожар уничтожил избирательные бюллетени и около 70% оборудования для выборов в столице страны Киншасе. Кроме того, более миллиона жителей не смогут проголосовать сегодня из-за вспышки Эболы на востоке Демократической Республики Конго. Также там продолжают действовать вооруженные группировки, неподконтрольные властям. В этих регионах выборы должны пройти в марте следующего года. Кроме того, в стране продолжаются протесты против президента Кабилы. В четверг митингующие разгромили центр содержания людей, предположительно зараженный Эболой. Власти, в свою очередь, выслали из Демократической Республики Конго представителя Евросоюза в стране, бельгийского дипломата Барта Уври. Это стало ответом на продление санкций в отношении конголезских политиков со стороны Брюсселя.

Главным кандидатом на пост президента Конго считается экс-глава МВД Эммануэль Рамазани Шадари. Он был официально назван преемником нынешнего главы государства.