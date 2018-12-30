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14:03, 30 декабря 2018

В Демократической республике Конго сегодня проходят президентские и парламентские выборы

В них могут участвовать не все жители страны. Причиной, в том числе, стала вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола.

Выборы в Демократической республике Конго должны были пройти еще два года назад, однако незадолго до них был принят закон, по которому кампания может быть назначена только после переписи населения. С тех пор дата голосования неоднократно переносилась, а жители требовали отставки нынешнего президента Жозефа Кабилы. Окончательной датой должно было стать 23 декабря, однако пожар уничтожил избирательные бюллетени и около 70% оборудования для выборов в столице страны Киншасе. Кроме того, более миллиона жителей не смогут проголосовать сегодня из-за вспышки Эболы на востоке Демократической Республики Конго. Также там продолжают действовать вооруженные группировки, неподконтрольные властям. В этих регионах выборы должны пройти в марте следующего года. Кроме того, в стране продолжаются протесты против президента Кабилы. В четверг митингующие разгромили центр содержания людей, предположительно зараженный Эболой. Власти, в свою очередь, выслали из Демократической Республики Конго представителя Евросоюза в стране, бельгийского дипломата Барта Уври. Это стало ответом на продление санкций в отношении конголезских политиков со стороны Брюсселя.

Главным кандидатом на пост президента Конго считается экс-глава МВД Эммануэль Рамазани Шадари. Он был официально назван преемником нынешнего главы государства.

Комментарии

8

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kottigr1 30 декабря 2018 | 14:11

Оказывается везде нелегко народу вышвыривать бессменных Вошьдей из власти, в которую они вцепились мертвой хваткой..

ykpadupa 30 декабря 2018 | 14:17

kottigr1: Да кому эта Конга интересна ? Вот выборы автофекальной папуасии ,це цікаво ! ))))
Мы тут в Лахте все будем голосовать за петруху , Путин сказал что кроме него так развалить укранду ,никто не сможет !))))))

kottigr1 30 декабря 2018 | 14:20

ykpadupa: Да кому эта Конга интересна ?
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Наверное это интересно "бледнолицым папуасам" Путина ..
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596

Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"..

ykpadupa 30 декабря 2018 | 14:24

kottigr1: Пусть называют ,абсолютно похер ! С праздником тебя дружище ! ))))))))

kottigr1 30 декабря 2018 | 14:31

ykpadupa: И Вам всех благ.. Берегите себя.. !

ykpadupa 30 декабря 2018 | 14:47

kottigr1: Спасибо ! ))))

polsan 30 декабря 2018 | 14:13

Самая страшная война современности начавшаяся 2 августа 1998 продолжается до сих пор, но о ней ней все забыли!

zloy_sok 30 декабря 2018 | 14:25

В итоге победил Дед Мороз! Все жители Конго его очень ждали)

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