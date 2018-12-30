В Лос-Анджелесе в результате кибератаки на типографию произошел сбой в печати и доставке крупнейших газет
Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс. Типография принадлежит газете Лос-Анджелес таймс. Атака затронула компьютерные системы, отвечающие за процесс печати, из-за чего часть подписчиков не получили субботние выпуски. В пресс-службе Лос-Анджелес таймс заявили, что в типографии работают над устранением проблемы, но сбои с доставкой могут возникнуть и сегодня, в воскресенье.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jeremey 30 декабря 2018 | 14:12
теперь все можно свалить на кибератаку?
pattrick1 30 декабря 2018 | 14:23
В Лос-Анджелесе в результате кибератаки на типографию произошел сбой в печати и доставке крупнейших газет...
Кому здесь на это не насрать? Бред какой-то.