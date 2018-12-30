Имя игуменьи Дивеевского монастыря Сергии обнаружили в архивах КГБ, рассекреченных Латвией

На карточку агента под псевдонимом Вероника обратило внимание нижегородское сетевое издание «Коза-пресс». Подробности «Эху Москвы» рассказала главный редактор и учредитель сайта Ирина Славина.

Игуменья Сергия далеко не единственный представитель церкви в рассекреченных архивах Комитета госбезопасности, — отметил в интервью «Эху Москвы» диакон Андрей Кураев. Кураев добавил, что среди священнослужителей было много так называемых «спящих агентов».