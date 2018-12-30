Имя игуменьи Дивеевского монастыря Сергии обнаружили в архивах КГБ, рассекреченных Латвией
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На карточку агента под псевдонимом Вероника обратило внимание нижегородское сетевое издание «Коза-пресс». Подробности «Эху Москвы» рассказала главный редактор и учредитель сайта Ирина Славина.
Игуменья Сергия далеко не единственный представитель церкви в рассекреченных архивах Комитета госбезопасности, — отметил в интервью «Эху Москвы» диакон Андрей Кураев. Кураев добавил, что среди священнослужителей было много так называемых «спящих агентов».
Комментарии18
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kottigr1 30 декабря 2018 | 14:13
А почему это сотрудники КГБ так сильно бояться благодарности своего народа ?
hastings 30 декабря 2018 | 14:15
kottigr1: пути Господни неисповедимы. Может в Рай и через служение КГБ попасть можно?
pattrick1 30 декабря 2018 | 14:20
КГБ-ФСБ, в ответ на публикацию этих списков, нужно рассекретить и опубликовать имена всех агентов ЦРУ, Ми-6, Моссада... списки всех этих "радзиховских", "фельгенгауэров", "альбацев", "кацев" и "шацев". И не только в интернете и печатных СМИ, а обсуждать эти списки во всех ток-шоу на всех телеканалах России.
rampa 30 декабря 2018 | 14:22
pattrick1: начинай. Что попусту языком болтать
pattrick1 30 декабря 2018 | 14:28
rampa:
Твоё имя тоже в этих списках? Или ты жидовалонтёрка?
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 14:21
hastings: Пока это совершенно ни о чём не говорит, так как гэбэшники - великие очковтиратели. Может быть карточку-то завели, а сама игуменья об этом и не ведала.
pattrick1 30 декабря 2018 | 14:26
plidurok:
КГБ должны обнародовать адрес Андрея Филимонова, домашний телефон, телефоны его родственников, знакомых, а также контакты, места учёбы и работы его детей, с адресами и телефонами.
novyrusich 30 декабря 2018 | 14:54
plidurok: А вот это вы зря пустое молотите.
Ни один клирик РПЦ не мог подняться выше рядового пориходского священника, если не сотрудничал с КГБ.
Да и рядовому священнику давали самый захудалый храм на задворках.
Это общеизвестный факт.
Большинство вербовали еще в семинарии.
Оставшихся, после ее окончания.
те кто не сотрудничал с КГБ были диссидентами церковными и продвижения по службе не имели.
Карточка всекгда содержится в деле, в котором есть и собственноручная расписка агента о согласии на сотрудничество.
Очковтирательством тогда не занимались в этом вопросе.
polsan 30 декабря 2018 | 14:19
kottigr1: Вы знаете, если она скажет, что это неправда, что тогда?! ) Архивы эти ведь писали люди, а с какой целью так или иначе было в них такое записано, без расследования утвердительно сказать нельзя. А проводить расследование никто не будет, поэтому где правда и где нет мы не узнаем!
kottigr1 30 декабря 2018 | 14:23
polsan: Вы знаете, если она скажет, что это неправда, что тогда?!
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Тогда ей покажут её личное послужное дело, вместе с её подписью под подпиской о сотрудничестве с КГБ.
polsan 30 декабря 2018 | 14:30
kottigr1: Вот как раз для этого надо расследование, которого не будет!! Понимаете?
kottigr1 30 декабря 2018 | 14:34
polsan: Кому надо расследование ? Вот если кому-то надо будет, тому всё и покажут... в полном объёме, ещё и обнародуют в суде все её доносы и оперативную работу.
polsan 30 декабря 2018 | 14:50
kottigr1: простите, но Вы так пишете, как будто Вы лично видели это досье и доносы?! )) Ну право, это несерьёзно! )
kottigr1 30 декабря 2018 | 14:53
polsan: Опубликованы списки действовавших агентов КГБ. С чем Вы именно не согласны ?.. Добро-пожаловать в суд.
novyrusich 30 декабря 2018 | 15:10
polsan:
Митрополит Хризосто́м (в миру Гео́ргий Фёдорович Марти́шкин; 3 мая 1934, село Казинка[1], Горловский район, Рязанская область) — епископ Русской Православной Церкви на покое, митрополит Виленский и Литовский.
Отношения с КГБ
Единственный архиерей Русской православной церкви, публично признавший (в 1992 году) факт сотрудничества с КГБ (в 1972—1990 годах под псевдонимом «Реставратор»)
На Архиерейском соборе в 1992 году он выступил с предложением создать церковную комиссию по расследованию контактов священнослужителей со спецслужбами, предложил официально от имени Русской православной церкви запросить соответствующие документы с Лубянки, с тем чтобы поставить в этом болезненном вопросе точку раз и навсегда[7].
В 2002 году ещё раз подчеркнул, что не использовал свои связи с КГБ в ущерб Церкви и верующим:
Что касается меня, то я входил в контакт с КГБ, но не был стукачом. Например, я, как епископ, . Я доказывал «сотрудникам» правоту своих действий и не пел те песни, которых они от меня ждали: про справедливость строя и мудрость правителей
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Думаете он единственный из епископов "получал согласие КГБ на назначение на приход священников"
Все получали, все без исключения. Признавать это неприятно, но закрывать глаза на сотрудничество церковников с КГБ постыдно.
novyrusich 30 декабря 2018 | 15:00
polsan: Как раз для этого расследование в Латвии продолжалось более 20 лет. И сейчас опубликованы абсолютно выверенные материалы. Понимаете?
Конечно, понимать это неприятно, но так оно есть в действительности.
Может быть не все активно работали, но подписку давали вусе без исключения.
Те кто отказывался, это были единицы-диссиденты, служили в захудалых деревенских приходах и постоянно были под давлением.
ymnikymnik 30 декабря 2018 | 14:48
Короче в РПЦ любой поп стукач и сука они понять не имеет о Бога и вере .
pulalala 30 декабря 2018 | 14:52
Еще почему-то не раскрыли публике шашни игуменьи с главным игуменом.
Она ж не просто "спящая".....................................а по службе аднака............................