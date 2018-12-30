Официальный представитель МИД России Захарова: В московском корпункте ВВС не знают, кто отправлял жалобу в МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не получало от Британской телерадиовещательной компании Би-би-си никаких жалоб и запросов на утечку личных данных сотрудников своего московского бюро. Однако, подчеркнула М.Захарова, в московском корпункте ВВС также ничего не знают, кто отправлял жалобу в МИД РФ. Об этом официальный представитель ведомства рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня утром в воскресенье мы обратились в корпункт Би-би-си, где столкнулись с очень странной ситуацией, потому что корпункт сказал, что не может подтвердить данные своей же публикации. Мы попросили нам обозначить, когда была направлена на МИД РФ жалоба, кем, чтобы понять, о чем идет речь. На что нам представители корпункта не смогли рассказать, когда и куда они отправляли эту жалобу. И самое важное, что они начали кивать на Лондон, говоря, что вся информация идет оттуда», — сказала она.

По мнению М.Захаровой, складывает ощущение, что все «дирижируется из Лондона».

«Эту игру ведет именно Лондон. Я уж не знаю, главная корпорация или за главную корпорацию кто-то. А московские корреспонденты просто здесь и не в курсе того, в какой лондонской игре они принимают участие. Других вариантов нет», — добавила она.

М.Захарова также отметила, что с момента «утечки данных» – появления в сети списка корреспондентов ВВС – в МИД от телерадиокомпании никто не обращался.

«Только 29 числа в субботу после окончания рабочего дня, нам поступили вопросы с просьбой прокомментировать ситуацию от корреспондента Би-би-си, что мы очень оперативно и сделали. Но потом обнаружили, что якобы речь идет о какой-то жалобе. В ответах на вопросы корреспондента ВВС мы подчеркнули, что за эти несколько дней в МИД никто не обращался», — подчеркнула она.

По словам М.Захаровой, «утечка данных» могла произойти после взломов и атак на сайт Посольства РФ в Лондоне, которые произошли 17 декабря этого года.

«17 декабря был взломан сайт Посольства России в Лондоне, о чем мы уведомили британскую сторону. Направили им официальные данные и заявление. Мы озвучили эту информацию на брифинге, привлекли к ней внимание. Ноль реакции. У меня нет никакой уверенности, что эти данные точно также не могли утечь оттуда после взлома», — отметила М.Захарова.

Накануне поздно вечером британская телерадиовещательная корпорация на своем сайте сообщила, что обратилась в МИД с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках, которые на днях появились в интернете после того, как британская «Таймс» опубликовала список сотрудников бюро российского агентства Sputnik в Эдинбурге.