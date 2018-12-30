Компания Твиттер согласилась обсудить с Роскомнадзором хранение данных пользователей в России

Представители Твиттера приедут на встречу в ведомство в январе. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Ранее регулятор направил соцсетям Твиттер и Фейсбук уведомление о необходимости соблюдать закон о локализации данных пользователей в России. Компаниям предложили ответить до середины января, после чего Роскомнадзор пригрозил возбудить административное дело и назначить Твиттеру и Фейсбуку штрафы по пять тысяч рублей.