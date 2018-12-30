Компания Твиттер согласилась обсудить с Роскомнадзором хранение данных пользователей в России
Представители Твиттера приедут на встречу в ведомство в январе. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Ранее регулятор направил соцсетям Твиттер и Фейсбук уведомление о необходимости соблюдать закон о локализации данных пользователей в России. Компаниям предложили ответить до середины января, после чего Роскомнадзор пригрозил возбудить административное дело и назначить Твиттеру и Фейсбуку штрафы по пять тысяч рублей.
Комментарии2
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jetsam 30 декабря 2018 | 14:00
а телеграм без впн до сих пор на смарте работает....
polsan 30 декабря 2018 | 14:02
Компаниям предложили ответить до середины января, после чего Роскомнадзор пригрозил возбудить административное дело и назначить Твиттеру и Фейсбуку штрафы по пять тысяч рублей.
Смешные штрафы для компаний зарабатывающих миллиарды долларов в год, возможно ли такое назвать словом штраф и кому он мешает?!