В аэропорту Ростова-на-Дону задержан пассажир, ударивший бортпроводника
Он курил на борту во время рейса из Москвы и напал на члена экипажа, сделавшего ему замечание, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МВД. Пассажира доставили в дежурную часть. На него составили протокол о появлении нетрезвым в общественных местах.
Комментарии7
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polsan 30 декабря 2018 | 13:39
Что скажешь, обычный дебил!!
grigol331 30 декабря 2018 | 13:49
polsan: Что скажешь, обычный дебил!!
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Точно - Янукович.
pattrick1 30 декабря 2018 | 13:52
Он курил на борту во время рейса из Москвы и напал на члена экипажа...
Я вспомнил как Индиана Джонс, одетый в форму бортпроводника, выбросил из дирижабля нацистского офицера во время драки и когда увидел испуганные глаза пассажиров, то сказал - "у него не было билета" и все пассажиры бросились к своим сумкам и кошелькам.
ltvjrhfn2 30 декабря 2018 | 14:01
pattrick1:
выбросить пассажира из самолета только за то что у него не был билета.. будни путинской России.
ivfn 30 декабря 2018 | 14:22
ltvjrhfn2:
Курить на борту самолета это чо норма.? Не выкидывать а бить долго и больно пока не обсерется потом за то что обосрался
ivfn 30 декабря 2018 | 14:22
ltvjrhfn2:
Курить на борту самолета это чо норма.? Не выкидывать а бить долго и больно пока не обсерется потом за то что обосрался
dunai10 30 декабря 2018 | 14:21
grigol331: polsan: Что скажешь, обычный дебил!!
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Точно - Янукович.
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Я конечно могу ошибаться, но Вы тяните на "ДБ" НЕОБЫЧНОГО.
delovoy_podolsk 30 декабря 2018 | 14:07
Новость в самый раз для федерального уровня!
Мой знакомый крупный землевладелец вовремя заплатил налоги за землевладение, но в суде вдруг образовалось на него дело по поводу отторжения от него земель из-за неуплаты налогов. Он приносит чеки и бумаги подтверждающие факт оплаты вовремя и полной суммы, а у него не хотят принимать. Всё идёт к тому, что его могут лишить по суду части земель из-за неуплаты по ним налогов. Вот такой фельетон! Кого-нибудь это заинтересует? А вот какой-то там мудак закурил в самолёте, - новость по всем каналам.