В аэропорту Ростова-на-Дону задержан пассажир, ударивший бортпроводника

Он курил на борту во время рейса из Москвы и напал на члена экипажа, сделавшего ему замечание, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МВД. Пассажира доставили в дежурную часть. На него составили протокол о появлении нетрезвым в общественных местах.