Полиция задержала попутчика клиентки ВlaBlaCar, пропавшей во время поездки из Москвы в Тулу...

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. В московском управлении Следственного комитета агентству РИА Новости подтвердили задержание подозреваемого. По информации канала Рен-ТВ, это мужчина, который ранее был судим за мошенничество и изнасилование. По некоторым данным, он также мог быть причастен к нападениям на водителей с целью грабежа и убийства.

29-летняя Ирина Ахматова, которая возглавляет два столичных ресторана «Бургер Кинг», пропала неделю назад. Она отправилась в Тулу на своей машине и взяла с собой пассажира, которого нашла с помощью сервиса поиска попутчиков ВlaBlaCar.