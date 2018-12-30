Полиция задержала попутчика клиентки ВlaBlaCar, пропавшей во время поездки из Москвы в Тулу
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. В московском управлении Следственного комитета агентству РИА Новости подтвердили задержание подозреваемого. По информации канала Рен-ТВ, это мужчина, который ранее был судим за мошенничество и изнасилование. По некоторым данным, он также мог быть причастен к нападениям на водителей с целью грабежа и убийства.
29-летняя Ирина Ахматова, которая возглавляет два столичных ресторана «Бургер Кинг», пропала неделю назад. Она отправилась в Тулу на своей машине и взяла с собой пассажира, которого нашла с помощью сервиса поиска попутчиков ВlaBlaCar.
Комментарии18
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sergey1971 30 декабря 2018 | 13:35
На фига если едешь в другой город на своей машине, тем более женщине, брать с собой незнакомого попутчика. Глупость же полная.
dzanipolo 30 декабря 2018 | 13:40
sergey1971: "...тем более - женщине..." ..................................................................
...тем более - владелице ресторанов...
pattrick1 30 декабря 2018 | 13:44
Полиция задержала попутчика клиентки ВlaBlaCar, пропавшей во время поездки из Москвы в Тулу...
Кто придумал эту тупую мульку, сажать в машину незнакомых людей.
gonduras_in_colima 30 декабря 2018 | 13:54
pattrick1: // Кто придумал эту тупую мульку, сажать в машину незнакомых людей. //
А кто придумал тупую мульку - тролльчатня с такими удодами как ты?
Это называется каршэринг, и проблема здесь в основном в быdлонаселении твоей углеводородины.
Кстати, удило, лет через 10 типичное авто будет не просто электромобилем, а автомобилем как сервисом.
То есть вызвал через приложение в телефоне (сами телефоны тоже будут управляться голосом или даже мыслью (как тогда справишься, удило, ты ни одной мысли родить не способен?)), девайс подъедет к тому, отправит месседжу, что готов, пассажир сядет (идентификация личности будет проведена походу), и авто доставит его куда надо, деньги спишутся со счёта автоматом.
Кстати, путриот, в том фантастическом мире, который уже реальность в прототипах, места для вашей тролльчатни, как и углеводородины, не вижу в упор.
nelibermot27 30 декабря 2018 | 14:15
gonduras_in_colima: уже в сранину, хохлятина тупая? Какое отношение блаблакар имеет к каршерингу? Никакого!
tiridas 30 декабря 2018 | 14:48
nelibermot27: 100%
gonduras_in_colima 30 декабря 2018 | 15:11
nelibermot27: В узком, как твой лоб, смысле, никакого.
В широком же сиё значит любое неиндивидуальное использование изначально индивидуальных авто - либо совместное использование авто, либо с кем-то им делиться, что и есть бла-бла-кар.
В конечном счёте это выльется в авто как сервис.
Так что не быкуй здесь, копрофил в портянках, идею я передал верно.
guliai_pole 30 декабря 2018 | 13:59
pattrick1: .... отметилс патрик,?!
пёрнуть в лужу - большой талант!
Всегда брали попутчиков! Сейчас - меньше...
уж больно много патриков развелось - опасаються люди.
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 14:29
guliai_pole:
в 2010 году Председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин совершил рейд на трёх Лада-Калинах жёлтого цвета, взяв в попутчики ФСО, ФСБ и полицаев на разных "тойотах".
Владимира Владимировича Путина до сих пор не нашли
pmasel 30 декабря 2018 | 14:50
Блаблакар хотят прикрыть, вот и мутят.
dude_lebowsky 30 декабря 2018 | 14:35
dzanipolo: не владелица, а директор.
polsan 30 декабря 2018 | 13:52
sergey1971: Я пользовался этим видом сервиса очень много раз в Европе, но в России бы и сам попутчиком не сел и к себе в машину никого не взял, слишком это опасно!
neyexo 30 декабря 2018 | 13:50
Денег не хватало?
fedor57 30 декабря 2018 | 14:00
Мда уж. Стоило ли ради пары сэкономленных тысяч так рисковать - брать женщине незнакомого мужика, тем более судя по всему не бедная.
nelibermot27 30 декабря 2018 | 14:25
fedor57: очевидно, что основной целью были не деньги, а просто желание общения по дороге и помощи человеку. Наивная женщина. В эти числа лучше вообще никого не сажать, потому что скорее всего попутчик будет как минимум немного пьян.
sapiens17 30 декабря 2018 | 14:34
nelibermot27: "Наивная женщина" - директор ресторана?
Хммм...
Трагическая история. Кабы знать заранее, где пропадёшь ?
buzukin074 30 декабря 2018 | 14:04
Как полюбить деньги больше жизни. Бла-бла...
kuchumka 30 декабря 2018 | 14:05
Идиотизм сажать в свою машину незнакомого человека, тем более в России.