В Москве задержали участников схода против точечной застройки
Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Вместе с двумя активистами в отделение забрали представителя строительной компании. Это произошло в Раменках на Мичуринском проспекте, где строительная компания «Найоми Инвест» планирует построить высотный жилой комплекс. Протестующие говорят, что район уже слишком плотно заселен, из-за чего в Раменках переполнены школы, детские сады и поликлиники. По последним данным, одного из задержанных активистов уже отпустили из полиции с протоколом о мелком хулиганстве. По мнению полицейских, он ругался матом. Сам задержанный это отрицает.
Комментарии6
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pattrick1 30 декабря 2018 | 13:41
Вместе с двумя активистами в отделение забрали представителя строительной компании...
Серёгу Митрохина повязали? Наверное Серёга и братья Гудковы разделили денежные поляны, Митрохин будет окучивать точечные застройки, а Генчик и Димон - мусорные свалки.
vorthyn 30 декабря 2018 | 13:55
Скоро п....ть без разрешения ментов нельзя будет
neyexo 30 декабря 2018 | 14:01
Какой бестолковый народ, решения, законы, давно приняты.
Все надо благодарно принимать
sbk 30 декабря 2018 | 14:05
По такому обвинению надо всю Россию задержать, включая всю полицию.
ladyirina 30 декабря 2018 | 14:16
Задержали участников схода против точечной застройки? Тогда следующий раз они выйдут на митинг за отстранение Путина от власти.
tetriz 30 декабря 2018 | 14:25
Не сметь отстаивать свои права, скоты!
Барской плети давно не нюхали?! Всем по норам и молчать, когда вас травят, винтят, и сажают!
Россия соблюдает права человека! И этот человек и в 2024-м станет президентом!
Даже не сомневайтесь, животные!