В Москве задержали участников схода против точечной застройки

Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Вместе с двумя активистами в отделение забрали представителя строительной компании. Это произошло в Раменках на Мичуринском проспекте, где строительная компания «Найоми Инвест» планирует построить высотный жилой комплекс. Протестующие говорят, что район уже слишком плотно заселен, из-за чего в Раменках переполнены школы, детские сады и поликлиники. По последним данным, одного из задержанных активистов уже отпустили из полиции с протоколом о мелком хулиганстве. По мнению полицейских, он ругался матом. Сам задержанный это отрицает.