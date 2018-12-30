Россиянам не хватает доходов на общую сумму около 800 миллиардов рублей для преодоления бедности в стране

Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, сейчас в России за чертой бедности живут двадцать миллионов человек, что составляет более 13% населения. В ближайшие 5 лет министерство планирует снизить уровень бедности до 6%, сказал Топилин.

Ранее эксперты РАНХиГС опубликовали исследование, согласно которому больше 20% россиян живут в бедности и могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов. При этом, большинство жителей страны вынуждены экономить.