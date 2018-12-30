Россиянам не хватает доходов на общую сумму около 800 миллиардов рублей для преодоления бедности в стране
Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, сейчас в России за чертой бедности живут двадцать миллионов человек, что составляет более 13% населения. В ближайшие 5 лет министерство планирует снизить уровень бедности до 6%, сказал Топилин.
Ранее эксперты РАНХиГС опубликовали исследование, согласно которому больше 20% россиян живут в бедности и могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов. При этом, большинство жителей страны вынуждены экономить.
Комментарии12
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encopresis 30 декабря 2018 | 13:14
Выгнать бедных на Колыму или в америку, пусть там себе 800млрд зарабатывают! Наше великое и могучее государство никому ничего не должно.
kottigr1 30 декабря 2018 | 13:16
encopresis: Россиянам не хватает доходов на общую сумму около 800 миллиардов рублей для преодоления бедности в стране
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На них мудрый Вошьдь купил себе новую авангардную Вундервафлю..
boooben 30 декабря 2018 | 13:18
"Деньги у нас есть, у нас мозгов не хватает" (с)
putin_itogy 30 декабря 2018 | 13:15
Киздишь, плешивец...
Не 20 миллионов .
ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ В РОССИИ - 60 миллионов..
Не меньше.
для лучшего контрасту:.
https://varlamov.ru/3243526.html
forward 30 декабря 2018 | 13:16
Поделил 800 ярдов на 20 миллионов бедных. Получил 40 т.р. в год! Этого по мнению этого му..., пардон, министра хватит ....
olegleon 30 декабря 2018 | 13:16
"В ближайшие 5 лет министерство планирует снизить уровень бедности до 6%, сказал Топилин. "
но не сказал как. и не сказал, что "в России уникальная бедность", т.к. бедные те, кто работает
pmasel 30 декабря 2018 | 13:32
olegleon: 2/3 бедных это семьи с детьми.
polsan 30 декабря 2018 | 13:21
Министр труда и соцзащиты! Максим Топилин должен уйти в отставку, если в такой богатой стране как Россия, 20 миллионов живёт за чертой бедности!
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 13:25
Если простым гражданам в самой богатой полезными ископаемыми стране не хватает, значит власть ворует. А то бы хватило.
sparky 30 декабря 2018 | 13:30
Всего-то по 470 рубчиков в месяц на жителя, и бедность исчезнет.
Как раз на несколько порций макарошек, и здоровья вам.
nepobedimoe 30 декабря 2018 | 13:32
Можно уточнить, имеются ввиду те россияне, что строят домики для уточек?
Так им и 800 будет мало.
kuchumka 30 декабря 2018 | 13:35
Национализировать все что принадлежит еврейским олигархам и страна станет самой богатой в мире.