Туроператор «Атурис-тур» прекращает свою работу

Компания объявила, что больше не может исполнять обязательства. Это небольшой туроператор – ему не удалось застраховать свои услуги, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Официальный представитель «Атурис-тур» сказал подтвердил агентству ТАСС, что проблемы возникнут примерно у 30-ти туристов. Сейчас их обзванивают, чтобы попытаться решить проблему.

Туроператор занимался организацией экскурсионных поездок по России и зарубежным странам, в основном, отправлял туристов в Европу.