Туроператор «Атурис-тур» прекращает свою работу
Компания объявила, что больше не может исполнять обязательства. Это небольшой туроператор – ему не удалось застраховать свои услуги, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Официальный представитель «Атурис-тур» сказал подтвердил агентству ТАСС, что проблемы возникнут примерно у 30-ти туристов. Сейчас их обзванивают, чтобы попытаться решить проблему.
Туроператор занимался организацией экскурсионных поездок по России и зарубежным странам, в основном, отправлял туристов в Европу.
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